Не можу повірити: на війні загинув переможець «Танцюють всі!»

На війні, під час виконання бойового завдання загинув відомий хореограф, переможець шостого сезону проєкту «Танцюють всі!» Володимир Раков. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомила його колега Олена Головань.

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«Вічна памʼять Герою Ракову Володимиру Миколайовичу, — написала Олена під світлиною Володимира. — 24.11.1994−06.01.2025. Цей світ залишають найкращі».

Володимир — родом з Євпаторії. Він став переможцем популярного танцювального шоу у 2013-му році. Відтоді присвятив себе мистецтву танцю та хореографії. Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Володимир знаходився за кордоном, але повернувся захищати Україну, не маючи військового досвіду. Він воював у 2-му стрілецькому батальйоні 24-ої ОМБр імені короля Данила.

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На сумну новину відреагували багато українських зірок, які знали та працювали з Володимиром.

«Господи! Не можу повірити в це! Світла памʼять», — написала Ілона Гвоздьова.

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«Боже який жах. Вічна памʼять герою», — висловила почуття колега Володимира Яна Заяц.

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«Я відмовляюся, не хочу в це вірити. Вова був легендою, я так любила його. Вічна памʼять, Герою», — написала Ольга Фреймут.

«Божееее, — відреагували на звістку. — Навіть не знала, що Вовочка був на захисті країни… Один з найталановитіших, один з найкращих! Пам'ятаю цього юнака, а на фото справжній чоловік. Світла пам'ять».

Своїми спогадами поділилася і ведуча «Танцюють всі!» Лілія Ребрик, виклавши відео з фіналу проєкту.

«Світла памʼять», — написав танцюрист Євген Кот.

«ФАКТИ» писали, що на війні загинув зірка «Довбуша», актор Яків Ткаченко.

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