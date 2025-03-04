Наш кумир: Дмитро Дикусар відреагував на останні новини

Популярний танцівник та хореограф, воїн ЗСУ Дмитро Дикусар, який захищає країну з початку повномасштабного вторгнення, відреагував на новини останніх днів. На своїй сторінці у соціальній мережі, де Дмитро зʼявляється дуже рідко, він виставив світлину у військовій формі з намальованими на ній краваткою та білим комірцем. Так Дикусар підтримав президента України, якому дорікали за відсутність костюму в Овальному кабінеті Білого дому.

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«Вони думають, що у нас костюмів немає», — підписав фото Дмитро.

Шанувальники підтримали позицію танцівника та подякували йому за захист країни. Багато хто зізнався, що дуже сумує по яскравим сценічним образам Дикусара.

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«Наші хлопці як знімуть форму та як одягнуть костюми — будуть найкрасивіші в світі! — написали у відповідь. - Низький уклін вам та вашим побратимам, Дмитре!»

«Костюми, які свідчать про мужність, волю й нескореність, їх носять люди з найпалкішими серцями і нескореною душою! - поділилися враженням. — Дякуємо вам усім, наші невтомні борці за свободу!»

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«Дуже-дуже-дуже хочеться вже вас побачити у сценічному костюмі на паркеті! - зізналися шанувальники. — Хай Бог береже вас та ваших побратимів! Велика шана і подяка усім вам!»

«Дмитро! Ставте, будь ласка, більше ваших фото, сумуємо за вами, наш кумир», — поділилися бажаннями.

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Раніше стало відомо, що на війні загинув переможець проєкту «Танцюють всі!» Володимир Раков.

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