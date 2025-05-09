Вчіться, дітки: Віталій Козловський розірвав мережу старим хітом

Популярний співак та військовий Віталій Козловський, який завершив судову справу з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, став власником своїх хітів. Одним з перших «повернулася до життя» пісня «Пінаколада», яка була записана у 2009 році. Віталій Козловський переклав легендарний хіт українською та виконав на концерті «Нашебачення». Співак зʼявився на сцені в образі з двохтисячних у перуці з довгим волоссям та зірвав овації залу.

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«Пінаколядка», — підписав Віталій фрагмент відео на своїй сторінці у соціальній мережі.

Віталій Козловський зʼявився на сцені в образі з 2000-х у перуці з довгим волоссям

Шанувальники відреагували на виступ у коментарях.

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«Папа ін да хаус! — написала Оля Полякова. — Вчіться, дітки».

«БОЖЕЕЕЕ, ЯК ЦЕ ПОТУЖНОООО», — не втримала почуттів Наталка Денисенко.

«Ніби з піснею повернулася в той безтурботний час, — поділилися враженням. — Українською звучить — топ!»

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«Хтось знову гучно увірвався шоубіз, я була мала, коли вийшов „Шанс“, але це відео і пісня повернули мене в ті часи, — зізналися у мережі. — І зачіска Віталія Козловського, який був там, у моєму дитинстві, по телевізору».

«Так, у мене ті самі відчуття, коли дивлюсь на Віталіка і чую його хіти минулих років, дуже рада, що в цих пісень буде другий шанс на „життя“ і з бонусом — укр. мовою», — підтримали допис.

«Дуже личить довга зачіска!» — написали у мережі.

«Ні, з короткою зачіскою красивіше, але це Вам вирішувати і прислухайтесь до дружини», — відреагували на зміну образу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український танцівник потрапив до фіналу європейського телешоу.

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