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Вчіться, дітки: Віталій Козловський розірвав мережу старим хітом
Популярний співак та військовий Віталій Козловський, який завершив судову справу з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, став власником своїх хітів. Одним з перших «повернулася до життя» пісня «Пінаколада», яка була записана у 2009 році. Віталій Козловський переклав легендарний хіт українською та виконав на концерті «Нашебачення». Співак зʼявився на сцені в образі з двохтисячних у перуці з довгим волоссям та зірвав овації залу.
«Пінаколядка», — підписав Віталій фрагмент відео на своїй сторінці у соціальній мережі.
Шанувальники відреагували на виступ у коментарях.
«Папа ін да хаус! — написала Оля Полякова. — Вчіться, дітки».
«БОЖЕЕЕЕ, ЯК ЦЕ ПОТУЖНОООО», — не втримала почуттів Наталка Денисенко.
«Ніби з піснею повернулася в той безтурботний час, — поділилися враженням. — Українською звучить — топ!»
«Хтось знову гучно увірвався шоубіз, я була мала, коли вийшов „Шанс“, але це відео і пісня повернули мене в ті часи, — зізналися у мережі. — І зачіска Віталія Козловського, який був там, у моєму дитинстві, по телевізору».
«Так, у мене ті самі відчуття, коли дивлюсь на Віталіка і чую його хіти минулих років, дуже рада, що в цих пісень буде другий шанс на „життя“ і з бонусом — укр. мовою», — підтримали допис.
«Дуже личить довга зачіска!» — написали у мережі.
«Ні, з короткою зачіскою красивіше, але це Вам вирішувати і прислухайтесь до дружини», — відреагували на зміну образу.
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