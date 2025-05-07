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«Я вільний»: популярний співак закрив судову справу з продюсером

17:58 7 травня 2025
Віталій Козловський

Популярний співак та військовий Віталій Козловський повідомив новину, на яку він чекав тринадцять років. Рівно стільки тривала судова справа між Козловським та його колишнім продюсером Ігорем Кондратюком з приводу авторства. Раніше продюсер грубо відповів на пропозицію мирної угоди. На своїй сторінці у соціальній мережі Віталій написав, що нарешті справу закрито і всі його старі хіти належать тільки йому.

«Я вільний від Кондратюка! - повідомив Віталій Козловський. — Від сьогоднішнього дня всі судові справи закриті. Всі мої старі хіти належать мені.

Дякую всім, хто вірив і чекав. I’ll be back із Шекспіром (і не тільки з ним). Вже дуже скоро!"

Козловський натякнув, що найближчим часом знову співатиме свій хіт «Шекспір». Підписники привітали артиста з чудовою новиною та зізналися, що чекають на старі хіти.

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«Боже, вітаю, Віталік», — прокоментувала акторка Наталка Денисенко.

«Боже! Скільки років це тривало, Віталя? - відреагувала акторка та давня подруга співака Ольга Сумська. — Нарешті!»

«А небо плаче грозами, грозами… стільки гарних пісень знов на повтор, як у студентські роки», — ностальгували шанувальники.

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«Чудовий день! — поділилася почуттями дружина Віталія Юлія. — І чудове відчуття, коли твоє — з тобою, так, як має бути! Заспіваємо так заспіваємо! Люблю і завжди вірю в тебе!»

Раніше «ФАКТИ» писали, що Віталій Козловський зізнавався, що Кондратюк забирає всю його військову зарплатню

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