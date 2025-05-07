«Я вільний»: популярний співак закрив судову справу з продюсером

Популярний співак та військовий Віталій Козловський повідомив новину, на яку він чекав тринадцять років. Рівно стільки тривала судова справа між Козловським та його колишнім продюсером Ігорем Кондратюком з приводу авторства. Раніше продюсер грубо відповів на пропозицію мирної угоди. На своїй сторінці у соціальній мережі Віталій написав, що нарешті справу закрито і всі його старі хіти належать тільки йому.

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«Я вільний від Кондратюка! - повідомив Віталій Козловський. — Від сьогоднішнього дня всі судові справи закриті. Всі мої старі хіти належать мені.

Дякую всім, хто вірив і чекав. I’ll be back із Шекспіром (і не тільки з ним). Вже дуже скоро!"

Козловський натякнув, що найближчим часом знову співатиме свій хіт «Шекспір». Підписники привітали артиста з чудовою новиною та зізналися, що чекають на старі хіти.

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«Боже, вітаю, Віталік», — прокоментувала акторка Наталка Денисенко.

«Боже! Скільки років це тривало, Віталя? - відреагувала акторка та давня подруга співака Ольга Сумська. — Нарешті!»

«А небо плаче грозами, грозами… стільки гарних пісень знов на повтор, як у студентські роки», — ностальгували шанувальники.

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«Чудовий день! — поділилася почуттями дружина Віталія Юлія. — І чудове відчуття, коли твоє — з тобою, так, як має бути! Заспіваємо так заспіваємо! Люблю і завжди вірю в тебе!»

Раніше «ФАКТИ» писали, що Віталій Козловський зізнавався, що Кондратюк забирає всю його військову зарплатню

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