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Стрілянина під Києвом: вбито кількох людей, стрілка шукають
На Київщині, яка нещодавно постраждала від російських обстрілів, у Бучанському районі сталася стрілянина. Про це повідомила поліція Київської області.
«Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини у Бучанському районі, внаслідок якої загинуло декілька людей. Сьогодні, 8 травня о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян. Наразі на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника», — йдеться у повідомленні.
Тим часом, Telegram-канал «Инсайдер UA» повідомив, що людина стріляла у сусідів, бо нібито ті отруїли її собаку.
«З'явилася інформація, що на Київщині на Борщагівці серед білого дня розстріляли людину. Злочинця не затримали. UPD: нам пишуть, що людина стріляла у сусідів, бо нібито ті отруїли її собаку. Загинуло кілька (!) людей», — йдеться у повідомленні.
Пізніше поліція Київської області повідомила, що затримала чоловіка, який розстріляв військового та його родичку.
«Унаслідок отриманих вогнепальних поранень вони загинули. Поліцейські провели спецоперацію та протягом години затримали стрільця. Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині. Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали 63-річного чоловіка. Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру», — повідомили в поліції.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Києві невідомий влаштував стрілянину в офісі в центрі міста, після чого стрибнув у Дніпро.220
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