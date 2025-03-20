Трагедія в офісі: в Києві чоловік розстріляв працівницю компанії та наклав на себе руки
Нещодавно в Одесі правоохоронці затримали дезертира, який застрелив активіста та волонтера Дем'яна Ганула. Наразі мотиви зловмисника невідомі.
А в Києві поліцейські з'ясовують всі обставини стрілянини в офісній будівлі у Подільському районі. В поліції Києва зазначають, що інформація про стрілянину надійшла поліцейським 20 березня близько 13 години.
За попередніми даними, до приміщення зайшов 39-річний чоловік, який кілька разів вистрелив у працівницю компанії, кинув зброю та втік.
53-річну жінку з пораненнями обличчя та тіла шпиталізували. На місці злочину поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.
Пізніше з'ясувалося, що стрілок сів у машину та доїхав до одного з мостів, стрибнув з нього у Дніпро та загинув.
Його тіло вже дістали з води та направили на експертизу. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації НП.
Нагадаємо, що минулої осені в Києві чоловік застрелив на одній з АЗС водія та втік на його машині. А наразі суд виніс вирок — до 41-річного стрілка застосували примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги с суворим наглядом.
Фото поліції63
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