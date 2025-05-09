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Кейт вибрала сережки принцеси Діани: Вільям з дружиною відвідали службу на честь 80-річчя Перемоги
У Великій Британії продовжуються заходи з нагоди 80-ї річниці Перемоги союзників у Другій світовій війні.
Зокрема, вчора, 8 травня, Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали службу подяки на честь Перемоги, пишуть британські ЗМІ.
Урочистий захід відбувся у Вестмінстерському абатстві.
43-річна принцеса Уельська обрала для виходу шовкову сукню у чорний горох від Alessandra Rich. Примітно, що це вбрання вона вже одягала у 2023 році на церемонії Ордену Підв'язки. Образ вона доповнила бежевими човниками Ralph Lauren та сумкою тон DeMellier. Завершенням ансамблю став чорний капелюшок з вуаллю Juliette Botterill.
Як прикрасу Кейт віддала перевагу перлинним сережкам-краплям Collingwood, які раніше належали принцесі Діані.
Принц Вільям з'явився на службі у класичному синьому костюмі.
Під час церемонії принц і принцеса Уельські поклали вінок із написом «Ми пам'ятатимемо всіх, хто пожертвував життям у Другій світовій війні» до могили невідомого солдата біля західного входу в абатство.
Згодом Вільям і Кейт приєдналися до 76-річного короля та 77-річної королеви Камілли під час концерту, де глядачами були 12 тисяч жителів Лондона та інших міст Великобританії.
Після прибуття Вільям і Кейт поспілкувалися з деякими присутніми ветеранами, включаючи 107-річного пілота бомбардувальника, який брав участь у 62 місіях.
Зазначимо, що принц Вільям та Кейт Міддлтон одружилися у 2011 році. У пари троє дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї. На початку 2024 Кейт Міддлтон госпіталізували для проведення планової операції. Через кілька місяців вона розкрила, що у неї діагностували рак. Через пів року після початку терапії принцеса Уельська завершила лікування та повідомила про досягнення ремісії. Незабаром після цього вона знову повернулася до виконання королівських обов'язків і почала з'являтися на публіці.
Нагадаємо, що нещодавно свій перший ювілей відзначила принцеса Шарлотта, яка, як вважають британці, найбільше схожа на принца Вільяма та його покійну матір, принцесу Діану.169
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