Кейт вибрала сережки принцеси Діани: Вільям з дружиною відвідали службу на честь 80-річчя Перемоги

У Великій Британії продовжуються заходи з нагоди 80-ї річниці Перемоги союзників у Другій світовій війні.



Зокрема, вчора, 8 травня, Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали службу подяки на честь Перемоги, пишуть британські ЗМІ.



Урочистий захід відбувся у Вестмінстерському абатстві.

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43-річна принцеса Уельська обрала для виходу шовкову сукню у чорний горох від Alessandra Rich. Примітно, що це вбрання вона вже одягала у 2023 році на церемонії Ордену Підв'язки. Образ вона доповнила бежевими човниками Ralph Lauren та сумкою тон DeMellier. Завершенням ансамблю став чорний капелюшок з вуаллю Juliette Botterill.

Як прикрасу Кейт віддала перевагу перлинним сережкам-краплям Collingwood, які раніше належали принцесі Діані.

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Принц Вільям з'явився на службі у класичному синьому костюмі.

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Під час церемонії принц і принцеса Уельські поклали вінок із написом «Ми пам'ятатимемо всіх, хто пожертвував життям у Другій світовій війні» до могили невідомого солдата біля західного входу в абатство.

Згодом Вільям і Кейт приєдналися до 76-річного короля та 77-річної королеви Камілли під час концерту, де глядачами були 12 тисяч жителів Лондона та інших міст Великобританії.

Після прибуття Вільям і Кейт поспілкувалися з деякими присутніми ветеранами, включаючи 107-річного пілота бомбардувальника, який брав участь у 62 місіях.

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Зазначимо, що принц Вільям та Кейт Міддлтон одружилися у 2011 році. У пари троє дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї. На початку 2024 Кейт Міддлтон госпіталізували для проведення планової операції. Через кілька місяців вона розкрила, що у неї діагностували рак. Через пів року після початку терапії принцеса Уельська завершила лікування та повідомила про досягнення ремісії. Незабаром після цього вона знову повернулася до виконання королівських обов'язків і почала з'являтися на публіці.

Нагадаємо, що нещодавно свій перший ювілей відзначила принцеса Шарлотта, яка, як вважають британці, найбільше схожа на принца Вільяма та його покійну матір, принцесу Діану.

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