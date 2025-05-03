Схожа на Вільяма та Діану: у мережі опублікували нове фото принцеси Шарлотти

Не встигли британці «оговтатись» після 7-річчя принца Луї, як підійшов наступний привід вітати королівську родину: своє 10-річчя відзначає принцеса Шарлотта.

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З цієї нагоди принц і принцеса Уельські опублікували свіжу фотографію, на якій дівчинка посміхається під час прогулянки. Шарлотта зображена на березі ріки, на тлі пагорбів.

Здається, що принцеса відпочиває під час прогулянки в камуфляжній куртці від бренду Jack Pyke, який спеціалізується на полюванні та стрільбі, та з міцним рюкзаком.

Фотографія усміхненої принцеси була опублікована зі словами: «З 10-річчям, принцеса Шарлотто!», — І доповнена емодзі у вигляді серця.

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Знімок зроблено мамою Кейт на телефон на початку цього року під час поїздки до Камбрії.

Шанувальники королівської родини поспішили привітати юну принцесу з днем народження і відзначили, якою дорослою стала дівчинка.

«Приголомшливе фото на природі! Красива, як картинка, і природна також. Її Королівська Високість, принцесо Шарлотто», «О, вона виглядає такою дорослою! Гарне фото зроблено Катериною. З днем народження, принцесо Шарлотто!» «Яка гарна фотографія! З днем народження, принцесо», — написали у коментарях.

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Слід зазначити, що на думку багатьох британців, з усіх дітей Кейт та Вільяма Шарлотта найбільше схожа на свого тата — для доказів вони показали фото Вільяма у 1992 році.

Водночас дехто стверджує, що Шарлотта — вилита принцеса Діана у її роки.

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Крім того, від Леді Ді Шарлотта перейняла любов до танців. Як відомо, свого часу мама Вільяма та Гаррі навіть збиралася стати балериною, але її переконали, що аристократці з роду Спенсерів не варто займатися подібними речами. До того дуже високий зріст навряд чи сприяв захопленню балетом. Крім танців Шарлотта займалася ще й гімнастикою, і, звичайно ж, верховою їздою.

Втім, своєю поведінкою Шарлотта нагадує свою прабабусю Єлизавету II — особливо коли вона намагається призвати до порядку молодшого братика Луї. Як би там не було, але всі версії, на кого схожа принцеса, не суперечать одна одній.

До того ж у Британській королівській родині принцеса Шарлотта посідає унікальне місце. Насамперед тому, що на сьогодні вона є третьою у черзі на престол, хоча і має молодшого брата. За Єлизавети II таке складно було уявити. Попри те, що нинішній король Чарльз III має сестру Анну, вона ніколи не була спадкоємицею через наявність у неї молодших братів, а потім ще й племінників, дітей Карла і принцеси Діани.

Шарлотта ж може стати новою королевою після смерті свого батька Вільяма у тому випадку, якщо з її старшим братом Джорджем щось трапиться або якщо він захоче зректися. Зрозуміло, якщо в нього при цьому не залишиться спадкоємців.

Нагадаємо, зараз усі троє дітей Кейт Міддлтон та принца Вільяма навчаються у школі Ламбрук, навчання в якій закінчується у восьмому класі. Але принцеса Кейт має намір порушити королівську традицію — не віддавати старшого сина Джорджа до школи-інтернату. А також розлучати Шарлотту з братами.

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