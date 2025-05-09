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Зробіть це саме зараз, і полуниці буде дуже багато: фахівець дав корисні поради дачникам на другу декаду травня
Щоб отримати великий урожай полуниці, необхідно вчасно робити прості дії, особливо під час цвітіння ягоди. Так вважає досвідчений аграрій з Київщини.
«Великий урожай полуниці досягається комплексним підходом. Полуниці буде дуже багато, якщо зробити це під час цвітіння», — зазначив він.
За його словами, по-перше, полуницю потрібно мульчувати. Це можна зробити агроволокном, соломою, але краще за все використовувати подрібнену деревину з плодових дерев, які обрізаються навесні.
Обрізані гілки передробити у мульчу й додати її у грядки з полуницею.
«На відміну від соломи або сіна така мульча не підкислює ґрунт, а навпаки при перегниванні разом з переробленими мікроорганізмами, що знаходяться у ґрунті, перетворюється на легкодоступне живлення для полуниці», — зауважив фермер.
Він наголосив, що під такою мульчею не заводяться слимаки та мурахи. А врожай полуниці, коли буде дозрівати, буде стелитися не на брудну землю, а чисту мульчу.
Крім того, після поливів та підживлення волога довше утримується під такою мульчею і грунт не перегрівається від сонячних променів.
Крім мульчування, у період цвітіння потрібно полуницю підживити. Краще за все це зробити гуматом калію, у складі якого є макро та мікроелементи, фосфор та калій, які сприятимуть збільшенню ягоди полуниці й накопиченню у ній цукру.
Тоді врожай буде не тільки великий, але ще й солодкий.
Аграрій розповів, що він додає на 10 літрів води від 35 до 50 мл гумату калію (все залежить від виробника).
За його словами, такого підживлення вистачає полити два квадратні метри грядки з полуницею.
«Зробивши це, ви обов'язково отримаєте великий та солодкий врожай полуниці», — резюмував фермер.
Раніше ми розповідали про те, від чого залежить смак ягід полуниці та як виростити найсмачнішу ягоду.49
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