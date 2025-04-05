Найсолодша полуниця: від чого залежить смак ягід і як цього досягнути

Смак полуниці, безперечно, одна з найважливіших її властивостей. Хоча при вирощуванні велика увага приділяється стійкості та врожайності сортів, а в торгівлі — зовнішньому вигляду, для кінцевого споживача вирішальними є аромат і солодкість полуниці. Це знають селекціонери, тому найсмачнішу полуницю можна отримати як з нових, так і зі старих сортів. Нарешті, сорт, хоч і дуже важливий, але не єдиний фактор, від якого залежить, чи буде наша полуниця солодкою. Їх набагато більше, і про них варто знати, пише niewczas.co.

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Полуниця віддає перевагу помірним температурам і достатній кількості сонячного світла. Шкідливим фактором, на який неможливо вплинути, особливо при вирощуванні у відкритому ґрунті, є прохолодна, дощова і не дуже сонячна погода. Тоді полуниця має, серед іншого, менший вміст фруктози. Культури, вирощені під укриттям, трохи менше залежать від зовнішніх факторів. Так легше отримати якісний урожай, тобто велику і смачну полуницю.

Створення плантації полуниці на сонячному місці сприяє більшому вмісту цукрів у плодах. Крім того, полуниця зазвичай має кращий смак, якщо її вирощувати на легких або середньо твердих слабокислих ґрунтах. Зрошення посівів під час посухи — збільшує плід і має кращу консистенцію м'якоті. Відсутність води робить їх менш соковитими.

Правильне внесення азотних добрив — дефіцит цього елемента обмежує синтез цукру в плодах. Водночас надмірна кількість робить фрукти надмірно м’якими, менш міцними та сильно зволоженими, що може побічно вплинути на смак. Форма азоту також має значення. Надлишок амонію призводить до того, що плоди стають більш кислими й мають слабке забарвлення. Підживлення кальцієм і калієм — покращує лежкість плодів. Тверді ягоди, які довше залишаються свіжими, смачніші. Своєю чергою підгодівля калієм обмежує «кислотність» плодів.

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Для ягоди має бути збалансоване використання мікроелементів, їх нестача не тільки викликає порушення розвитку розсади, але і погіршує смак плодів. Хороша листова маса не шкодить плодам, але захищає їх від надмірного сонячного світла. Погана облиствленість розсади зазвичай пов'язана зі зниженням якості плодів.

Надмірне використання пестицидів може призвести до більш кислого смаку полуниці. Своєю чергою, виникнення певних грибкових захворювань призводить до того, що полуниця стає кислою або гіркою, навіть якщо у плодів немає ніяких тривожних чітких симптомів. Тому більша профілактика, а також екологічні методи вирощування допоможуть отримати солодку полуницю.

Звісно, ​​треба враховувати, що смакові якості полуниці — справа багато в чому суб’єктивна, залежить від смаку споживача. При цьому слід подбати про те, щоб урожай був не тільки великим, але і якісним. Одне можна сказати точно — солодкі сорти полуниці завжди користуються великою популярністю, тому варто піти в цьому напрямку вирощування.

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