- 21:01 Любить калій й не проти поливу: як доглядати за смородиною, щоб отримувати гарні врожаї
- 20:35 Віддав 10 років захисту країни: на Сумщині поліг воїн з Чернігівщини
- 20:09 Арахісові кекси у шоколаді: діти будуть у захваті від цієї смакоти
- 20:03 Чемпіонат України з футболу, 28-й тур, 9 — 12 травня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 19:54 Овнам — «Верховна Жриця», Ракам — «Дев'ятка Пентаклів, а «Рибам» — «Зірка»: Таро-прогноз та поради карт на 12 травня
- 19:46 Ефективно задушити: полковник пояснив, чому путіну потрібна Одеса
- 19:26 Ніколи не робіть так — втратити половину врожаю: аграрій розповів, який пасинок на томатах ніколи не можна видаляти
- 19:19 «Барселона» — «Реал»: відеоогляд неймовірного матчу з хет-триком та сімома голами
- 18:52 Допоможе білий оцет: як правильно очищати унітаз
- 18:23 Скільки ракет щомісяця виробляє рф: стали відомі подробиці
- 18:05 Дякуємо за любов: Потап і Настя вперше за довгий час показали своїх мам
- 17:53 Шукає вихід: Макрон оцінив пропозицію кремля щодо відновлення переговорів
Віддав 10 років захисту країни: на Сумщині поліг воїн з Чернігівщини
Чернігівщина зазнала ще однієї болючої втрати. Сосницька громада попрощалася із захисником Ярославом Іванчею. Він був одним з тих, хто виборював мирне небо над Україною. На жаль, 5 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині воїн загинув. Йому був 31 рік.
«Освіту Ярослав здобував у Чернігівському професійно-технічному училищі. У 2012 році вступив до Харківського індустріально-педагогічного технікуму, де здобув спеціальність майстра виробничого навчання та техніка-будівельника. Пізніше закінчив Центральноукраїнський національний технічний університет, отримавши у 2024 році ступінь магістра», — повідомляє Сосницька громада.
У серпні 2014 року Ярослав був призваний на військову службу за контрактом. Він зарекомендував себе як відповідальний та професійний військовослужбовець.
Був відзначений низкою нагород, зокрема медаллю «За особливу службу» III ступеня та медаллю «10 років сумлінної служби».
Відважного воїна поховали у селі Конятин зі всіма почестями.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Хмельниччині попрощались із бійцем Олександром Сідлецьким, який багато місяців вважався зниклим безвісти.35
Читайте нас у Facebook
Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами