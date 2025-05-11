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Події

Віддав 10 років захисту країни: на Сумщині поліг воїн з Чернігівщини

20:35 11 травня 2025
Ярослав Іванча

Чернігівщина зазнала ще однієї болючої втрати. Сосницька громада попрощалася із захисником Ярославом Іванчею. Він був одним з тих, хто виборював мирне небо над Україною. На жаль, 5 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині воїн загинув. Йому був 31 рік.

«Освіту Ярослав здобував у Чернігівському професійно-технічному училищі. У 2012 році вступив до Харківського індустріально-педагогічного технікуму, де здобув спеціальність майстра виробничого навчання та техніка-будівельника. Пізніше закінчив Центральноукраїнський національний технічний університет, отримавши у 2024 році ступінь магістра», — повідомляє Сосницька громада.

У серпні 2014 року Ярослав був призваний на військову службу за контрактом. Він зарекомендував себе як відповідальний та професійний військовослужбовець.

Був відзначений низкою нагород, зокрема медаллю «За особливу службу» III ступеня та медаллю «10 років сумлінної служби».

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Відважного воїна поховали у селі Конятин зі всіма почестями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Хмельниччині попрощались із бійцем Олександром Сідлецьким, який багато місяців вважався зниклим безвісти.

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