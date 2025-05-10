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Довгі місяці очікування: на Хмельниччині попрощались із бійцем, який зник безвісти минулого року
Ще одна сумна звістка прийшла на Хмельниччину. Шепетівська громада провела в останню земну дорогу навідника десантно-штурмового відділення Олександра Сідлецького. Він понад два роки боронив рідну землю від російського ворога, повідомляє міська рада. Бійцю назавжди 45 років.
«Олександр виріс у багатодітній родині, мав сестру і брата. Особливу увагу приділяв колекціонуванню монет, це хобі залишалося з ним на все життя. Після школи вступив до Шепетівського професійного училища, здобув фах зварювальника. Після навчання працював на залізниці, у локомотивному депо. На роботі його цінували. Він також захоплювався моделюванням, поезією. У важкі або натхненні миті брався за перо, його вірші відображали внутрішній світ, часто майстерно перемальовував побачене. Згодом зустрів своє кохання — Олену. Найбільшою радістю була донька Анна, якій він приділяв багато уваги, ділився думками, мріями, цінностями», — йдеться у повідомленні.
Коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, Олександр не залишився осторонь — вступив до лав територіальної оборони. Проходив службу в одній з місцевих військових частин, а з часом перевівся до складу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Виконував бойові завдання на Донеччині.
«7 та 8 грудня 2024 року мав змогу поспілкуватися з дружиною та донькою. Говорив просто і тепло, як завжди. 9 грудня вирушив на бойову позицію і відтоді зв'язок з ним зник. З 13 грудня Олександр вважався зниклим безвісти. Дні перетворилися на безкінечне очікування та пошуки. Дружина й донька не втрачали надії, зверталися в усі можливі інстанції. Попри відсутність офіційних підтверджень, у родині вірили, що він живий. Але у квітні 2025 року, надійшла звістка, що його вдалося ідентифікувати. За кілька днів до цього він востаннє „прийшов“ у сні своїй доньці і сказав, що їде додому…»
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