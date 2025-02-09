Мріяв одружитися із коханою: на війні загинув молодий вчитель з Чернігівщини

Російські агресори знову принесли смерть та біль від втрати в українську родину. Коропська громада на Чернігівщині прощалася із захисником України — 31-річним Валерієм Ціленком. Воїном, сином, братом, другом, побратимом, рідною і дорогою людиною. Ворог обірвав його життя далеко від рідної домівки — на Харківщині, повідомляє селищна рада. Воїну у березні мало виповнитись 32 роки.

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«Валерій зростав у хорошій люблячій родині разом із молодшою сестрою. Вступив до Глухівського педагогічного університету, де здобув фах вчителя фізичної культури. Валерій дуже любив спорт. Займався кікбоксингом, дзюдо, важкою атлетикою. Був надзвичайно обізнаним у різних сферах знань, ерудованим, вдумливим, відповідальним. Дуже людяним — завжди намагався підтримати, допомогти. Дуже добрим і світлим — неможливо забути його щиру, добру усмішку», — йдеться у повідомленні.

Після закінчення університету Валерій Ціленко вчителював у школі в Іванькові. Заслужив повагу і любов учнів та колег. За словами земляків, молодий учитель був патріотично налаштований, з проукраїнськими настроями, читав патріотичну літературу. Твердо вирішив доєднатися до Сил оборони України.

«Валерій Ціленко пройшов шлях від сержанта до офіцера, від командира відділення — до заступника командира роти. Відстоював цілісність Україні під час проведення АТО, під час повномасштабного вторгнення боронив рідну Чернігівщину. Заслужив багато нагород… Пізніше доєднався до 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ», — повідомляють земляки героя.

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Захисник вірив, що невдовзі закінчиться ця проклята війна. Мріяв одружитися із коханою дівчиною. 24 січня 2025 року разом із побратимами Валерій героїчно відбивав ворожу атаку БМП на самій лінії зіткнення. Проте росіяни застосовували скид із БпЛА. Воїн отримав несумісні з життям поранення і загинув на місці. Поховали героя з усіма належними військовими почестями у рідному селищі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що від ворожого дрона загинув захисник з Черкащини Юрій Павлов.

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