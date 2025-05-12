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Для дружини та доньки він був опорою: на Покровському напрямку загинув воїн із Дніпропетровщини
Гірка звістка сколихнула Петриківську громаду… 7 травня 2025 року обірвалося життя майора Олексія Комбарова. Йому було лише 38… За словами земляків, він був прикладом бійця, який пройшов складний, але сповнений честі військовий шлях, повідомляє селищна рада.
«Його мужність гартувалася у лавах 25-ї бригади, де він стояв на захисті суверенітету країни. Потім була відповідальна служба в РТЦК та СП, де його досвід і знання були неоціненними. А останнім часом він знову став до строю, мужньо борючись у складі 157-ї окремої механізованої бригади», — йдеться у повідомленні.
Рідні та близькі молились, аби ворожі кулі минали Олексія. Проте, на жаль, вони його не оминули. Він загинув, захищаючи рідну землю від ворога у пекельному полум’ї боїв біля села Володимирівка Покровського району, що на Донеччині. За плечима відважного воїна — любляча родина: дружина та донька, для яких він був опорою та надією.
Поховали героя у селі Шульгівка зі всіма почестями.
Раніше повідомлялося, що ворог завдав дронового удару по автівці енергетиків.44
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