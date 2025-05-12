Для дружини та доньки він був опорою: на Покровському напрямку загинув воїн із Дніпропетровщини

Гірка звістка сколихнула Петриківську громаду… 7 травня 2025 року обірвалося життя майора Олексія Комбарова. Йому було лише 38… За словами земляків, він був прикладом бійця, який пройшов складний, але сповнений честі військовий шлях, повідомляє селищна рада.

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«Його мужність гартувалася у лавах 25-ї бригади, де він стояв на захисті суверенітету країни. Потім була відповідальна служба в РТЦК та СП, де його досвід і знання були неоціненними. А останнім часом він знову став до строю, мужньо борючись у складі 157-ї окремої механізованої бригади», — йдеться у повідомленні.

Рідні та близькі молились, аби ворожі кулі минали Олексія. Проте, на жаль, вони його не оминули. Він загинув, захищаючи рідну землю від ворога у пекельному полум’ї боїв біля села Володимирівка Покровського району, що на Донеччині. За плечима відважного воїна — любляча родина: дружина та донька, для яких він був опорою та надією.

Поховали героя у селі Шульгівка зі всіма почестями.

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Раніше повідомлялося, що ворог завдав дронового удару по автівці енергетиків.

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