Росіяни атакували дроном енергетиків на Сумщині: є жертви

На Сумщині, яку росіяни не припиняли атакувати й під час так званого «перемир'я», ворог завдав удару по автівці енергетиків.

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Як повідомив началаьник Сумської ОВА Олег Григоров, це сталося на території Сумської громади.

«Попередньо, одна людина загинула. Наслідки атаки росіян зʼясовуються. На місці події працюють рятувальники», — повідомив він.

Сьогодні противник тричі атакував сумчан. Так, ще один мешканець Сумської громади, який косив траву, потрапив до лікарні після того, які біля нього влучив ворожий дрон-камікадзе.

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Нагадаємо, що у ніч проти 12 травня росіяни запустили по Україні 108 «Шахедів». Один з ударів ворог завдав по залізничній інфраструктурі Донеччини. Осколокові поранення отримав машиніст локомотиву, якого шпиталізували.

Фото зі сторінки Олега Григорова



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