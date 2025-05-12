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Росіяни атакували дроном енергетиків на Сумщині: є жертви

12:52 12 травня 2025
Росіяни атакували дроном енергетиків на Сумщині: є жертви

На Сумщині, яку росіяни не припиняли атакувати й під час так званого «перемир'я», ворог завдав удару по автівці енергетиків.

Як повідомив началаьник Сумської ОВА Олег Григоров, це сталося на території Сумської громади.

«Попередньо, одна людина загинула. Наслідки атаки росіян зʼясовуються. На місці події працюють рятувальники», — повідомив він.

Сьогодні противник тричі атакував сумчан. Так, ще один мешканець Сумської громади, який косив траву, потрапив до лікарні після того, які біля нього влучив ворожий дрон-камікадзе.

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Нагадаємо, що у ніч проти 12 травня росіяни запустили по Україні 108 «Шахедів». Один з ударів ворог завдав по залізничній інфраструктурі Донеччини. Осколокові поранення отримав машиніст локомотиву, якого шпиталізували.

Фото зі сторінки Олега Григорова

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