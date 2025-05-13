- 12:56 Разом з українцями: син Софії Ротару несподівано вийшов на зв’язок, а її сестра розповіла, де зараз знаходиться легенда
- 12:20 «Ми загинемо в ядерному апокаліпсисі?»: під час холодної війни жителі містечка Фульда на кордоні між НДР і ФРН боялися підходити до каналізаційних люків
- 12:07 Близнюкам — «Туз Кубків», Козорогам — «Король Пентаклів», Рибам — «Закохані»: Таро-прогноз та поради карт на тиждень до 18 травня
- 12:02 Помер відомий футболіст і тренер, який забив легендарний гол ударом з 77 метрів
- 11:51 Перемір’я до кінця доби або жорсткі санкції: Німеччина поставила ультиматум рф
- 11:47 Готував удари по лініях електропередач Рівненської АЕС: СБУ затримала російського агента
- 11:45 З карток українців вкрали понад мільярд гривень: які схеми застосовували шахраї
- 11:22 Я у шоці: мережа відреагувала на нову роботу популярних музикантів
- 10:54 Як відмити слайм з дитячого одягу та очистити дуже брудну сковорідку: поради від блогерок-красунь
- 10:23 Салат з редиски «Хвилинка» від Ольги Матвєй: молоточком розбивати нічого не потрібно
- 09:54 Найсильніший шахіст світу вперше стане батьком
- 09:26 Перерахунок пенсій заднім числом: хто отримає гроші відразу за кілька місяців
З карток українців вкрали понад мільярд гривень: які схеми застосовували шахраї
За підсумками минулого року шахраї вкрали з карткових рахунків українців понад мільярд гривень. Про це повідомили у Національному банку.
За даними регулятора, середній розмір крадіжки з рахунку однієї жертви зріс з 3,1 тис. у 2023 році до 4,8 тис. грн у 2024. Це разом зі збільшенням загального обсягу карткових транзакцій спричинило стрибок суми викрадених шахраями коштів на 37% (до 1,1 млрд грн).
У Нацбанку повідомили, що найбільше шахрайських операцій відбулося в інтернеті — 83% від загальної кількості й лише 17% — у банкоматах, терміналах тощо.
«У 2024 році, як і раніше, переважна більшість шахрайських випадків спричинена соціальною інженерією. Тобто, коли клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджуючі коди та паролі для проведення платіжних операцій. Торік 84% від загальної суми всіх збитків було спричинено соціальною інженерією (у 2023 році цей показник був 80%)», — йдеться у повідомленні.
У Нацбанку назвали найпоширеніші схеми шахраїв:
- дзвінок чи смс-повідомлення щодо нібито отримання допомоги;
- телефонують від імені банку (чи навіть Національного банку) та просять надати реквізити платіжної картки, коди підтвердження з смс-повідомлення, логін та пароль для входу до інтернет-банкінгу;
- від імені родичів, друзів, знайомих просять допомогти, здійснивши переказ коштів на зазначений номер картки;
- надіслали посилання, де потрібно зазначити повні реквізити картки (номер картки, термін дії, CVV-код) або в інший спосіб вимагають надати повні реквізити картки для здійснення вам переказу коштів, наприклад, за товари та послуги, які ви продаєте через онлайн-платформи, маркетплейси тощо.
Регулятор нагадав, що у таких випадках краще перетелефонувати у банк для уточнення, чи дійсно здійснювалися такі дзвінки, чи надається подібна допомога, або родичу, знайомому, другу — для уточнення, чи справді потрібна допомога.
«Користувачам також потрібно бути пильними та не переходити за посиланнями, що надходять у месенджери, смс, e-mail з метою викрадення персональних даних, реквізитів платіжних карток, кодів підтвердження входу в платіжний застосунок / інтернет-банкінг, підтвердження платіжних операцій тощо», — додали у Нацбанку.
Раніше ми розповідали про новий спосіб шахрайства за допомогою повідомлень про нібито відкриття фінансових рахунків.110
Читайте нас у Facebook
Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами
Поливайте плодові дерева тільки так — і отримайте врожай у подвійному розмірі: поради досвідчених садівників