Карткові шахрайства: топ-5 афер із картками, що з’явилися 2024-го року

У 2024-му році банківські картки українців не тільки стали обмежувати в плані сум грошових переказів, за ними розгорнули справжнє полювання шахраї. Минулого року аферисти почали успішно застосовувати 5 нових схем обману за допомогою карток банків і продовжують це робити й у 2025-му.

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Про це «ФАКТАМ» розповіла заступниця голови правління банку «Глобус» Анна Довгальська. За її словами кількість таких схем постійно зростає.

До нових схем карткового шахрайства експерт віднесла:

1) передоплату на інтернет-майданчиках з подальшим непостачанням товару — потенційну жертву приваблюють нереально низькими цінами, які іноді в десятки разів нижчі за ринкову вартість товару. Переважно йдеться про різноманітні гаджети: мобільні телефони, планшети, ноутбуки тощо, що пояснюється як «ліквідація складу», «розпродаж контрафакту», «демонстраційні одиниці товару»;

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2) псевдобанківські дзвінки — поєднання технології нейролінгвістичного програмування (апеляція до страхів, пов'язаних із блокуванням картки, списанням коштів, хакерською атакою, або ж найцинічніше — начебто цей дзвінок здійснений із метою запобігання «шахраям, що можуть дзвонити»), призводить до того, що громадяни, не підозрюючи обману, самостійно надають злочинцям свої персональні дані;

3) прохання про допомогу: «Збір коштів» — в умовах війни шахраї-шахраї використовують соцмережі (трохи рідше телефонні дзвінки) для фіктивного «збору коштів на дрони», «донати на авто» для конкретного підрозділу ЗСУ, або нав'язливо просять про допомогу для постраждалих від військової агресії. При цьому часто використовують справжні фотографії, назви та номери військових бригад;

4) фальшиві сторінки благодійних фондів — кількість благодійних фондів в умовах війни зростає, і це спонукає шахраїв до створення фальшивих сторінок реальних благодійних фондів, які нібито збирають кошти на боротьбу з глобальними катастрофами або епідеміями;

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5) «виплати від Трампа» (виплати від МВФ, міжнародних благодійних фондів тощо) — часто шахраї використовують відомих політиків, очільників держав, щоб вплинути на їхніх виборців, які безумовно довіряють їм та охоче реагують на ініціативи соціальної допомоги нібито від них. Випадки таких афер почастішали на тлі виплат за державною програмою «Зимова Е-підтримка» та після заяв про виплати тим, хто перебуває за кордоном.

Щоб убезпечити себе, експерт пропонує дотримуватися таких порад:

1) перевіряти URL сайту — завжди перевіряйте адресу сайту, на якому ви вводите свої платіжні дані. Вона має починатися з https:// і бути офіційною, не можна відкривати підозрілі посилання, адже у 2024 році, згідно з даними НБУ, 40% фішингових атак сталися через неправильне розпізнавання фальшивих сайтів;

2) не відповідайте на сумнівні дзвінки та повідомлення — якщо телефонують або надсилають повідомлення з проханням надати дані картки, не слід відповідати на них. Офіційні організації ніколи не запитують таку інформацію телефоном або електронною поштою;

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3) не використовувати однакові паролі — рекомендується використовувати унікальні паролі для кожного облікового запису та найкраще довжиною від 12 символів, що має містити комбінацію цифр, літер та спеціальних символів;

4) оновити програмне забезпечення — операційна система та програми мають бути завжди оновленими, адже новіші версії програм є менш вразливими та більше захищеними;

5) використовувати багатофакторну автентифікацію — бажано увімкнути додаткові шари безпеки для своїх карток та акаунтів, щоб отримати найбільший захист від шахраїв;

6) бути обачним у соціальних мережах — не слід відкривати фальшиві посилання в соціальних мережах і не слід поширювати свої особисті дані на сумнівних ресурсах.

- У сучасному технологічному світі боротьба з картковим шахрайством може стати одним із потужних викликів. Однак слід завжди пам'ятати, що в більшості випадків ваші гроші з картки ніхто не вкраде без вашої на те згоди, — підсумувала Анна Довгальська.

Уже в лютому стало відомо про новий спосіб шахрайства за допомогою повідомлень про нібито відкриття фінансових рахунків.

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