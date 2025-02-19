Нова афера у месенджерах: українці масово отримують повідомлення про відкриття фінансових рахунків

Аферисти постійно вигадують нові схеми, аби заволодіти особистими даними громадян та їхніми грошима. Це можуть бути як фейкові повідомлення про зменьшення пенсії з вказівкою перейти за певним посиланням, так і повідомлення від нібито постачальника комунальних послуг з вимогою підписати договір та оплатити рахунки.

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А в Центрі протидії дезінформації попередили про чергових шахраїв, які відправляють громадянам повідомлення про нібито відкриття їхніх фінансових рахунків. Щоб перевірити цю інформацію, користувачам пропонують перейти за посиланням у повідомленні.

В ЦПД попередили про нову схему шахраїв. Фото ЦПД

«Такі розсилки — чергова шахрайська схема. Мета зловмисників — виманити особисті дані або змусити користувача перейти на фішинговий сайт. Не переходьте за цими посиланнями та не вводьте жодних особистих даних. Блокуйте відправника та повідомляйте про шахрайство у відповідні служби», — рекомендують громадянам в ЦПД.

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Нагадаэмо, що народний депутат Олександр Федієнко розповідав про чергову схему шахрайства, організатори якої відправляють громадянам на електронну пошту листи нібито від ТЦК та СП. При відкритті файла pdf комп'ютер одразу інфікується. Він порадив звертати увагу на те, з якого домену відправляється лист. Так, офіційний мав би надійти з державного gov.ua.

Фото Pixabay

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