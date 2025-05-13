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Помер відомий футболіст і тренер, який забив легендарний гол ударом з 77 метрів (фото)
У віці 82 років помер відомий італійський футболіст та тренер Енцо Феррарі, повідомляє Sky Sports. Раніше чемпіон світу з футболу помер одного дня зі своїм легендарним тренером.
Форвард захищав кольори «Дженоа», «Палермо», «Удінезе» та «Монци». У серії А він зіграв 55 матчів за «Палермо» і 8 разів вразив ворота суперників. Найвідоміший свій гол Енцо забив у 1969 році, коли на римському «Стадіо Олімпіко» вразив ворота «Роми» потужним ударом з 77 метрів.
Завершивши кар'єру у 35 років, Феррарі став тренером, очолюючи спочатку молодіжну, а потім дорослу команду «Удінезе», в якій працював з такими зірками, як бразильці Зіко та Едіньо, чемпіон світу Франко Каузіо та майбутній переможець Кубка європейських чемпіонів П'єтро Паоло Вірді.
Після свого успіху на батьківщині (6-е місце зі скромним клубом лише з чотирма поразками в сезоні) Енцо Феррарі став першим італійським тренером, який працював у чемпіонаті Іспанії. У сезоні-1984/1985 фахівець очолив «Сарагосу», сенсаційно обігравши на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» із Вальдано та Бутрагеньо у складі.
Пізніше італієць, який завершив тренерську кар'єру в 2002 році, очолював «Трієстіну», «Авелліно», «Падову», а також «Палермо», вивівши команду із серії C до серії B. Він також працював в «Реджіні», з якою вийшов в елітний дивізіон. У 2010—2011 роках Феррарі обіймав посаду генерального директора «Трієстіни».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий футболіст, якому суперники помстилися за гру в окулярах.
Фото ФК «Удінезе», ФК «Сарагоса»160
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