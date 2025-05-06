Чемпіон світу з футболу помер одного дня зі своїм легендарним тренером (фото, відео)

Чемпіон світу з футболу 1978 року у складі збірної Аргентини Луїс Гальван помер на 78-му році життя, повідомляє La Nation. Рівно рік тому (день у день — 5 травня) не стало легендарного тренера тої команди Сесара Луїса Менотті.

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Повідомляється, що кілька тижнів тому Гальвана було госпіталізовано до однієї з клінік у Кордові через захворювання нирок, ускладнене вірусом, який призвів до пневмонії.

Практично всю свою клубну кар'єру захисник провів у «Тальєресі». З 503 матчами за 17 сезонів він, як і раніше, є рекордсменом клубу з Кордови.

На тріумфальному для Аргентини ЧС-1978 Гальван відіграв у центрі оборони у парі зі знаменитим Даніелем Пасареллою у всіх семи матчах, у тому числі у переможному фіналі проти Нідерландів (3:1). Саме йому за підсумками чемпіонату світу ФІФА вручила нагороду Fair Play (приз «Чесної гри»).

У складі збірної Аргентини він також грав на чемпіонаті світу 1982 року в Іспанії (пліч-о-пліч з Дієго Марадоною). Загалом за національну команду захисник провів 34 матчі.

Після завершення кар'єри Луїс Гальван став спортивним журналістом. У музеї футбольного клубу «Тальєрес» встановлено статую знаменитого футболіста.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний воротар збірної Аргентини помер у лікарні після нещасного випадку.

Фото із соцмереж

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