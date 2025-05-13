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Більше «ніяких Гаррі»: принц Вільям ввів незвичну заборону у королівському палаці

17:54 13 травня 2025
Принц Вільям та принц Гаррі, фото AP

Під час інтерв'ю Бі-бі-сі опальний принц Гаррі заявив про бажання примиритися з рідними та висловив побоювання щодо здоров'я батька, короля Чарльза III, який нині проходить лікування від онкології.

Але зробив він це настільки нетактовно, що викликав ще більше гніву у своїх родичів, пише US Weekly.

Так, Чарльз III, за повідомленнями джерел видання, продовжує ігнорувати свого сина, а принц Вільям нібито навіть заборонив обговорювати Гаррі у родинному колі, що підкреслює напруженість у стосунках й небажання спілкуватися.

«Вільям не буде відповідати на звинувачення Гаррі. Більше того, він заборонив навіть згадувати свого молодшого брата. Всі знають, що це тема, яку не слід порушувати, тому нам заборонено говорити про Гаррі», — повідомило джерело з палацу.

Не слід забувати, що це не перший конфлікт принца Гаррі з королівською родиною. У 2021 році його інтерв'ю Опрі Вінфрі також викликало широкий резонанс і безліч обговорень. Тоді Гаррі та Меган Маркл відкрито говорили про свої переживання, труднощі та проблеми, з якими зіткнулися у рамках королівського життя. Ці одкровення стали справжнім шоком для громадськості та призвели до серйозних наслідків для їхніх стосунків з Віндзорами.

Нагадаємо, інтерв'ю Бі-бі-сі, яке дав Гаррі, викликало гнів громадськості. Більшість британців хочуть, щоб герцога та герцогиню Сассекських позбавили їхніх королівських титулів.

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