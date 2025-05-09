Принца Гаррі та Меган Маркл попросили відмовитися від королівських титулів

Принца Гаррі та Меган Маркл закликають позбавити їхніх королівських титулів, особливо після шокуючих нападок герцога Сассекського на короля Чарльза. Після інтерв'ю BBC Гаррі викликав гнів громадськості, більшість британців хочуть, щоб герцога та герцогиню Сассекських позбавили їхніх королівських титулів, пише geo.tv.

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Згідно з опитуванням, 64% виборців підтримують короля Чарльза, і лише 36% підтримують Гаррі. Опитування показало, що люди хочуть, щоб Гаррі та Меган позбавили їхніх титулів Їх Королівських Високостей. Це сталося після того, як Меган нещодавно викликала критику за використання титулу Її Королівської Високості для розвитку свого бізнесу, що Сассекси не мають робити публічно.

Коли Гаррі та Меган відмовилися від своїх королівських посад, з покійною королевою Єлизаветою було досягнуто домовленості про те, що вони не використовуватимуть свій титул, оскільки вони більше не працюють у королівській родині. До того ж останнє вибухове інтерв'ю принца Гаррі лише посилило обурення громадськості.

Раніше повідомлялося, що фото сім’ї Сассексів викликало критику королівських джерел, які вважають це зухвалим жестом.

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