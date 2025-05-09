40.23 / 40.79 45.44 / 46.17
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Принца Гаррі та Меган Маркл попросили відмовитися від королівських титулів

16:24 9 травня 2025
Меган Маркл та принц Гаррі

Принца Гаррі та Меган Маркл закликають позбавити їхніх королівських титулів, особливо після шокуючих нападок герцога Сассекського на короля Чарльза. Після інтерв'ю BBC Гаррі викликав гнів громадськості, більшість британців хочуть, щоб герцога та герцогиню Сассекських позбавили їхніх королівських титулів, пише geo.tv.

Згідно з опитуванням, 64% виборців підтримують короля Чарльза, і лише 36% підтримують Гаррі. Опитування показало, що люди хочуть, щоб Гаррі та Меган позбавили їхніх титулів Їх Королівських Високостей. Це сталося після того, як Меган нещодавно викликала критику за використання титулу Її Королівської Високості для розвитку свого бізнесу, що Сассекси не мають робити публічно.

Коли Гаррі та Меган відмовилися від своїх королівських посад, з покійною королевою Єлизаветою було досягнуто домовленості про те, що вони не використовуватимуть свій титул, оскільки вони більше не працюють у королівській родині. До того ж останнє вибухове інтерв'ю принца Гаррі лише посилило обурення громадськості.

Раніше повідомлялося, що фото сім’ї Сассексів викликало критику королівських джерел, які вважають це зухвалим жестом.

РЕКЛАМА

71

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гурт «Циферблат»

Іспанський сором: мережа обурена образами українського гурту для виступу на «Євробаченні»

У Мінцифри розповіли про новий сервіс у ЦНАПах та Дія.Центрах Фото Pixabay

В Україні вводять новий сервіс для споживачів газу

Насіння огірків

Посів огірків: на яку глибину й коли найкраще сіяти, щоби врожай лише радував

равлики на городі

Домашні способи позбавлення від равликів: вони точно є у вас під руками

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту