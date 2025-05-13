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Левам — «Король Пентаклів», Тельцям — «Ієрофант», а Овнам — «Туз Жезлів»: Таро-прогноз та поради карт на 14 травня
Мольфар Макс Гордєєв попередив українців, які три речі в жодному разі не можна давати в руки іншим людям — навіть якщо вони близькі до вас.
Водночас знавці карт Таро попереджають про те, на які факти та події варто звернути увагу завтра, 14 травня, пише сайт з гороскопами.
Овен — «Туз Жезлів»
Овни завтра зможуть розібратися із ситуаціями, які раніше викликали сумніви. Особливо це стосується робочих та фінансових питань, де важливо виявити ініціативу.
Поради карт — Головне— не прогаяти момент для дій. Все, що вам потрібно, вже є у вас під рукою.
Телець — «Верховний Жрець» («Ієрофант»)
Тельцям варто бути обережнішими у спілкуванні. Принциповість зараз не зіграє вам на руку — навпаки, вона може спровокувати конфлікти, яких краще уникнути. Намагайтеся стримувати емоції та уникати категоричних суджень.
Поради карт — День сприятливий для глибоких роздумів, а не для суперечок.
Близнюки — «Лицар Мечів»
Близнюкам завтра доведеться захищати свою думку. Головне — не втрачати тверезий розум та стежити за тоном спілкування. Говорити потрібно спокійно й аргументовано.
Поради карт — Уникайте поспішних рішень. Краще взяти паузу, ніж шкодувати про сказане.
Рак — «Трійка Мечів»
У Раків завтра може статися емоційний стрибок. Це дасть шанс на зцілення та звільнення. Проблеми, які нещодавно здавалися нерозв'язними, тепер здадуться більш простими та зрозумілими.
Поради карт — День сприятливий для відновлення внутрішнього балансу.
Лев — «Король Пентаклів»
Левам варто приготуватися до випробувань — завтра успіх може відступити, і доведеться розраховувати тільки на себе. Деякі плани можуть піти не за сценарієм, але це не привід опускати руки. Навпаки, у вас з'явиться шанс довести собі, що ви здатні впоратися з будь-якими обставинами.
Поради карт — Не відмовляйтеся від допомоги, але не покладайтеся на неї повністю.
Діва — «Двійка Пентаклів»
Дівам доведеться балансувати між кількома завданнями одночасно. Краще розставити пріоритети і діяти обережно.
Поради карт- День вимагає гнучкості та готовності до компромісів.
Терези — «Четвірка Кубків»
Терезам необхідно зробити внутрішній аудит свого життя. Не варто сприймати це як критику себе, навпаки, це крок до зростання та самопізнання.
Поради карт- День сприятливий для усамітнення, роздумів та перезавантаження.
Скорпіон — «Трійка Жезлів»
Скорпіонам день якнайкраще підходить для стратегічного планування. Не варто зациклюватись на поточних труднощах. Зараз важливо побачити картину цілком і розуміти, заради чого ви докладаєте зусиль.
Поради карт — Не бійтеся зазирнути в майбутнє — воно готове вас здивувати.
Стрілець — «Мир»
Стрільці на порозі завершення важливого етапу свого життя. Зокрема, ви зможете можете отримати підтвердження, що ваші зусилля були недаремними. Можливо, прийде новина, на яку ви давно чекали.
Поради карт — Довіртеся потоку життя.
Козоріг — «Диявол»
Для Козорогів завтра настане момент прозріння. Ви звільняєтеся від старих уподобань, страхів або обмежень. Це дає сили для нових кроків та звершень.
Поради карт — Не варто відкладати зміни — вони стануть особливо продуктивними.
Водолій — «Правосуддя»
Водоліям завтра доведеться зіткнутися з результатами своїх минулих вчинків. Важливо прийняти все з гідністю та готовністю вчитися. День вимагатиме чесності, прозорості та поваги до правил.
Поради карт — Намагайтеся бути справедливими — і до себе, і до інших.
Риби — «Блазень»
У Риб починається нестабільний, але цікавий період. Не привід відмовлятися від задуманого, але варто подумати: чи не надто легковажно ви сприймаєте те, що відбувається? Можливо, настав час змінити свій імідж чи стиль спілкування.
Поради карт — День буде вимагати від вас відповідальності та сміливості.
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Близнюкам — «Туз Кубків», Козорогам — «Король Пентаклів», Рибам — «Закохані»: Таро-прогноз та поради карт на тиждень до 18 травня