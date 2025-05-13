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Близнюкам — «Туз Кубків», Козорогам — «Король Пентаклів», Рибам — «Закохані»: Таро-прогноз та поради карт на тиждень до 18 травня
Астрологи вважають, що сьогодні, 13 травня, важливо прислухатися до свого внутрішнього стану — він дуже багато може сказати про людину.
Водночас тарологи настроєні більш оптимістично, й при складанні Таро-прогнозу на поточний тиждень підкреслили, що період до 18 травня, обіцяє бути насиченим і драматичним, але дуже трансформаційним, пише Styler з посиланням на Metro.
Овен — Карта Таро: «Зірка»
На Овнів чекають позитивні зміни та здійснення бажань. Не слід звертати увагу на емоційні бурі, рухайтесь вперед, тримайте курс на світло.
Телець — Карта Таро: «Повішений»
Тельцям не варто намагатися щось форсувати, а просто спостерігати. Ситуації самі приведуть туди, куди потрібно.
Близнюки — Карта Таро: «Туз Кубків»
На Близнюків чекає тиждень нових натхнень та емоцій. Відкрийтеся новим знайомствам, особливо з представниками водних знаків.
Рак — Карта Таро: «Двійка Пентаклів»
Ракам варто звернути увагу на надихаючі та цікаві проєкти. Приділіть час прогулянкам, соціальним візитам, спілкуйтеся, надихайтеся. Створіть навколо себе активне, позитивне середовище.
Лев — Карта Таро: «Відлюдник»
Левам варто звузити своє коло до найближчих. Уникайте чужих драм, зосередьтеся на самопізнанні та навчанні. Усамітнення допоможе вам знайти нові ідеї та знання.
Діва — Карта Таро: «Паж Кубків»
Для Дів настає час для емоційного зцілення і турботи про свою внутрішню дитину. Знайдіть позитивні моменти у житті та спілкуйтеся з оптимістами.
Терези — Карта Таро: «Дев'ятка Мечів»
Терезам варто проговорити про те, що турбує. Це полегшить душу. Така терапія допоможе вам очиститися під впливом потужного повного Місяця в Скорпіоні.
Скорпіон — Карта Таро: «Шістка Пентаклів»
Скорпіонам слід спрямувати свою енергію на благо. Щедрість, підтримка і відкрите серце допоможуть зцілити не тільки інших, а й себе.
Стрілець — Карта Таро: «Сімка Жезлів»
Стрільцям варто зрозуміти, що суперництво може створювати напругу. Замість боротьби, краще об'єднати зусилля. Цей тиждень — час для співпраці, а не боротьби.
Козоріг — Карта Таро: «Король Пентаклів»
Козорогам варто взяти ситуацію під контроль. Чітка мета й сплановані дії дадуть позитивний результат. Дійте впевнено і відповідально.
Водолій — Карта Таро: «Туз Пентаклів»
Водоліям час закласти основу для майбутнього. Почніть нову фінансову стратегію або здорову звичку. Маленький крок зараз принесе великі плоди в майбутньому.
Риби — Карта Таро: «Закохані»
Рибам не варто приймати поспішних рішень. Ваші емоції можуть затуманювати розум, тож зробіть паузу і дочекайтеся ясності. Прислухайтеся до себе — і не дозволяйте спокусам звести вас з обраного шляху.
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