Близнюкам — «Туз Кубків», Козорогам — «Король Пентаклів», Рибам — «Закохані»: Таро-прогноз та поради карт на тиждень до 18 травня

Астрологи вважають, що сьогодні, 13 травня, важливо прислухатися до свого внутрішнього стану — він дуже багато може сказати про людину.

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Водночас тарологи настроєні більш оптимістично, й при складанні Таро-прогнозу на поточний тиждень підкреслили, що період до 18 травня, обіцяє бути насиченим і драматичним, але дуже трансформаційним, пише Styler з посиланням на Metro.

Овен — Карта Таро: «Зірка»

На Овнів чекають позитивні зміни та здійснення бажань. Не слід звертати увагу на емоційні бурі, рухайтесь вперед, тримайте курс на світло.

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Телець — Карта Таро: «Повішений»

Тельцям не варто намагатися щось форсувати, а просто спостерігати. Ситуації самі приведуть туди, куди потрібно.

Близнюки — Карта Таро: «Туз Кубків»

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На Близнюків чекає тиждень нових натхнень та емоцій. Відкрийтеся новим знайомствам, особливо з представниками водних знаків.

Рак — Карта Таро: «Двійка Пентаклів»

Ракам варто звернути увагу на надихаючі та цікаві проєкти. Приділіть час прогулянкам, соціальним візитам, спілкуйтеся, надихайтеся. Створіть навколо себе активне, позитивне середовище.

Лев — Карта Таро: «Відлюдник»

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Левам варто звузити своє коло до найближчих. Уникайте чужих драм, зосередьтеся на самопізнанні та навчанні. Усамітнення допоможе вам знайти нові ідеї та знання.

Діва — Карта Таро: «Паж Кубків»

Для Дів настає час для емоційного зцілення і турботи про свою внутрішню дитину. Знайдіть позитивні моменти у житті та спілкуйтеся з оптимістами.

Терези — Карта Таро: «Дев'ятка Мечів»

Терезам варто проговорити про те, що турбує. Це полегшить душу. Така терапія допоможе вам очиститися під впливом потужного повного Місяця в Скорпіоні.

Скорпіон — Карта Таро: «Шістка Пентаклів»

Скорпіонам слід спрямувати свою енергію на благо. Щедрість, підтримка і відкрите серце допоможуть зцілити не тільки інших, а й себе.

Стрілець — Карта Таро: «Сімка Жезлів»

Стрільцям варто зрозуміти, що суперництво може створювати напругу. Замість боротьби, краще об'єднати зусилля. Цей тиждень — час для співпраці, а не боротьби.

Козоріг — Карта Таро: «Король Пентаклів»

Козорогам варто взяти ситуацію під контроль. Чітка мета й сплановані дії дадуть позитивний результат. Дійте впевнено і відповідально.

Водолій — Карта Таро: «Туз Пентаклів»

Водоліям час закласти основу для майбутнього. Почніть нову фінансову стратегію або здорову звичку. Маленький крок зараз принесе великі плоди в майбутньому.

Риби — Карта Таро: «Закохані»

Рибам не варто приймати поспішних рішень. Ваші емоції можуть затуманювати розум, тож зробіть паузу і дочекайтеся ясності. Прислухайтеся до себе — і не дозволяйте спокусам звести вас з обраного шляху.

Також приведемо попередження мольфара про те, які три речі не можна ні в якому разі давати в руки іншим людям, навіть дуже близьким.

Нагадаємо, що скоро в кількох знаків зодіака починається нове життя.

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