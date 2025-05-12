- 18:12 Поливайте плодові дерева тільки так — і отримайте врожай у подвійному розмірі: поради досвідчених садівників
- 18:01 Favbet Foundation та Андрій Матюха: як працює системна благодійність
- 17:55 Секс-символи: мережа відреагувала на обійми популярних музикантів
- 17:48 Будуть загрібати гроші лопатою: трьом знакам зодіаку Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року
- 17:24 Переговори потім: спеціальний посланець США Кіт Келлог відповів путіну
- 17:21 Чемпіонат України з футболу, 28-й тур, 9 — 12 травня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 16:57 Власників пошкодженого обстрілом житла хочуть звільнити від оплати комуналки
- 16:25 Меган Маркл поділилась світлим моментом «побачення» з принцом Гаррі
- 15:58 Уявити не можу: Ілона Гвоздєва подала на розлучення
- 15:39 Найлінивіший чізкейк у світі: приготує навіть дитина
- 15:23 Порушив протокол: посланець Трампа на зустрічах з путіним користувався послугами кремлівського перекладача
- 14:57 Букмекери знизили шанси України на «Євробаченні»: що сталося
Будуть загрібати гроші лопатою: трьом знакам зодіаку Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року
Астрологи, які раніше склали гороскоп на тиждень з 12 по 18 травня, розповіли, які знаки зодіаку будуть улюбленцями Фортуни наступного літа, пише Ukr.Media.
Рак
Ключова подія: 9 червня 2025 року, коли Юпітер входить у знак Рака (максимальний вплив: з 9 червня по 15 серпня). Чекайте неймовірної фінансової удачі — спадщина, повернення боргу або виграш. Також можливі вигідні пропозиції щодо роботи та підвищення зарплати. Це ідеальний час для інвестицій. Спробуйте таку практику. Щоранку, одразу після пробудження, виділіть 5−10 хвилин на візуалізацію: уявіть, що ви вже досягли фінансового благополуччя. Відчуйте емоції, які ви відчуваєте при цьому, подякуйте Всесвіту за всі блага, які у вас уже є.
Телець
Ключова подія: 6 червня 2025 року, коли Венера входить у знак Тельця (максимальний вплив: з 6 червня по 2 липня). Венера у своєму знаку приносить фінансовий потік: нові джерела доходу, вигідні угоди та дорогі подарунки. З’явиться інтуїція щодо вкладів. Спробуйте техніку «Дзеркало достатку»: станьте перед великим дзеркалом вранці, подивіться собі в очі і скажіть: «Я гідний/гідна достатку. Гроші приходять до мене легко і в потрібній кількості». Уявіть, як через ваше відображення до вас іде золотий потік енергії багатства. Подякуйте Всесвіту за всі блага.
Діва
Ключова подія: 17 червня 2025 року, коли Марс входить у Діву (максимальний вплив: з 17 червня по 25 липня). Це період активності та працездатності. Заробіток збільшиться через додаткові проєкти, а кар'єрні можливості стануть очевидними. Покращиться фінансове становище. Спробуйте наступне: візьміть гарний блокнот і ручку, запишіть усі свої фінансові цілі на цей період. Розпишіть конкретні кроки для їх досягнення і регулярно (краще щодня) відзначайте прогрес. Не розпорошуйтеся — зосередьтеся на 2−3 основних грошових цілях.
Як писали «ФАКТИ», фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 12 по 18 травня.59
Читайте нас у Facebook
Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами