Будуть загрібати гроші лопатою: трьом знакам зодіаку Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року

Астрологи, які раніше склали гороскоп на тиждень з 12 по 18 травня, розповіли, які знаки зодіаку будуть улюбленцями Фортуни наступного літа, пише Ukr.Media.

ВІДЕО ДНЯ

Рак

Ключова подія: 9 червня 2025 року, коли Юпітер входить у знак Рака (максимальний вплив: з 9 червня по 15 серпня). Чекайте неймовірної фінансової удачі — спадщина, повернення боргу або виграш. Також можливі вигідні пропозиції щодо роботи та підвищення зарплати. Це ідеальний час для інвестицій. Спробуйте таку практику. Щоранку, одразу після пробудження, виділіть 5−10 хвилин на візуалізацію: уявіть, що ви вже досягли фінансового благополуччя. Відчуйте емоції, які ви відчуваєте при цьому, подякуйте Всесвіту за всі блага, які у вас уже є.

Телець

Ключова подія: 6 червня 2025 року, коли Венера входить у знак Тельця (максимальний вплив: з 6 червня по 2 липня). Венера у своєму знаку приносить фінансовий потік: нові джерела доходу, вигідні угоди та дорогі подарунки. З’явиться інтуїція щодо вкладів. Спробуйте техніку «Дзеркало достатку»: станьте перед великим дзеркалом вранці, подивіться собі в очі і скажіть: «Я гідний/гідна достатку. Гроші приходять до мене легко і в потрібній кількості». Уявіть, як через ваше відображення до вас іде золотий потік енергії багатства. Подякуйте Всесвіту за всі блага.

Діва

Ключова подія: 17 червня 2025 року, коли Марс входить у Діву (максимальний вплив: з 17 червня по 25 липня). Це період активності та працездатності. Заробіток збільшиться через додаткові проєкти, а кар'єрні можливості стануть очевидними. Покращиться фінансове становище. Спробуйте наступне: візьміть гарний блокнот і ручку, запишіть усі свої фінансові цілі на цей період. Розпишіть конкретні кроки для їх досягнення і регулярно (краще щодня) відзначайте прогрес. Не розпорошуйтеся — зосередьтеся на 2−3 основних грошових цілях.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 12 по 18 травня.

РЕКЛАМА

59

Читайте нас у Facebook