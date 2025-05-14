росія, що активно залучає до лав своєї армії північнокорейських солдатів, активізує кампанію для поповнення втрат, яких зс рф зазнаоють в Україні, й всередині країни.

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У звіті експертів американського Інституту вивчення війни звертається увага на нещодавню заяву російського диктатора путіна, який не зважаючи на великі втрати, намагається наростити угруповання в Україні. Так, днями він заявив, що щомісяця до російської армії вступає до 60 тисяч добровольців.

Аналітики не виключають, що господар кремля може перебільшувати, оскільки такі цифри він озвучив, порівнюючи набори до збройних сил росії та України. Це могло бути зроблено і для того, щоб чинити додатковий тиск на Україну та її партнерове на тлі теми щодо перемовин.

У звіті нагадується про те, що наприкінці минулого року в російському МО заявляли, що набирають до армії рівно стільки, щоб компенсувати втрати. А, згідно з щоденними зведеннями Генштабу ЗСУ, армія противника щодня втрачає понад тисячу бійців ліквідованими та пораненими. Вже у січні поточного року секретаря Радбезу росії дмитро медвєдєв заявляв, що у 2024 році контракт підписало близько 450 тисяч росіян і ще близько 40 тисяч стали добровольцями.

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Водночас, аналітики ISW нагадують про інформацію, яку цієї весни озвучив заступник начальника Головного управління військової розвідки України генерал-майор Вадим Скибіцький. За його словами, плани росії щодо набора у 2025 році «в основному дозволять російському військовому командуванню заповнити свої втрати на полі бою, якщо нинішній темп наступальних операцій і втрат збережеться». А головком ЗСУ генерал Олександр Сирський заявляв, що з початку 2025 року втрати зс рф в Україні склали близько 177 тисяч військових.

Експерти Інституту вивчення війни роблять висновок, що з урахуванням цифр, наведених путіним та Сирським, росія може генерувати достатньо сил для поповнення втрат, одночасно збільшуючи загальну чисельність свого угруповання військ в Україні.

Нинішні втрати противника порівнюються із втратами восени 2024 року, коли зс рф вела інтенсивні бойові дії, хоч темпи наступу й сповільнилися.

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«Російські військові в даний час віддають пріоритет відправленню погано навчених рекрутів у вкрай виснажені піхотні атаки для здійснення виснажливих наступів — незважаючи на те, що їхні втрати на квадратний кілометр дуже високі, — у спробі чинити тиск на Україну і Захід, щоб вони погодилися на вимоги росії в умовах переговорів, що продовжуються. рф також намагається затягнутиі переговори, щоб домогтися додаткових поступок від Сполучених Штатів і при цьому домогтися додаткових наступів на полі бою», — йдеться у звіті ISW.

Тим часом генерал армії, ексочільник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж у коментарі «24 каналу» зазначив, що путін намагається тиснути за вісьмома стратегічними напрямками, прагнучи завоювати нові території та вийти переможцем на переговорний процес. Однак, на його думку, на сьогоднішній день у росії немає ані тактичних, аані стратегічних успіхів.

«Росіяни просувалися біля Покровська, де знищено два населені пункти. Однак це „сіра зона“ і там вони знаходяться в „вогневих мішках“, де українські сили обстрілюють їх», — зазначив він і додав, що в Торецькому є просування і у росіян, і у Сил оборони — йдеться про окремі будинки, вулиці або сектори.

«У путіна немає ані людського, ані вогневого потенціалу для проведення наступальних операцій, а тим більше для проривів, як він планував рухатися на всю Донецьку область», — додав він.

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Раніше експерти «Інформаційного опору» заявляли, що в росії приховують свої втрати, які з 1 січня по 1 травня 2025 року лише вбитими перевищили 110 тисяч осіб.

Фото — скріншот

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