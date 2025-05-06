Кількість загиблих солдат російської армії на війні з Україною з 1 січня по 1 травня 2025 року складає 110 490 людей.

Такі дані наводить проект «Інформаційний спротив» (ІС) Згідно з інформацією видання, це відкрита частина втрат убитими, які визнають у самій росії. При цьому, кількість загиблих в рф намагаються не узагальнювати.

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В «Інформаційному спротиві» зазначають, що це пояснюється тим, що в рф останніми роками проходить кампанія героїзації окупантів. Там ведуть так звані «книги пам'яті», відкривають меморіали «погібшим героям». При цьому перекидають інерцію від святкування перемоги у Другій світовій війні на сьогодення, позначаючи «нерозривний зв'язок» і продовження «славних традицій героїчних предків».

Як підкреслили в ІС, так званий «80-річний ювілей» — це ледь не остання дата, коли російські історики та політики можуть переписати історію на свій лад і використовувати цю дату задля своїх політичних завдань у такому масштабі. Бо, 81-й, 82-й, 83-й та інші — це вже далеко не те, а до 85-ї річниці ще треба дожити.

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У базі «Інформаційного спротиву» на 1 травня є в наявності 110 490 імен з рф та окупованих Криму і Севастополя. У цьому списку мешканців ОРДЛО, як і громадян КНДР та інших іноземців, немає. Крім того, близько 600 північнокорейців точно вбито, але наразі триває атрибуція.

У той же час, «Русская служба ВВС» та проект «Медіазона» станом на 2 травня нарахували 106 745 убитих. За їхньою інформацією, враховуючи особливості підрахунку, частина даних у них перебуває в обробці. Тобто, кількість загиблих майже збігається.

Згідно російських заяв, інформації з некрологів, меморіалів та інших публічних джерел — це складає 45−65% від реальної кількості вбитих. В «Інформаційному спротиві» вказали, що у них схожі висновки, і число зафіксованих убитих можна множити мінімум на два.

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Тобто, реальна кількість вбитих російських солдат і офіцерів становитиме мінімум 222 тисячі осіб. А якщо до цих даних додати всі безповоротні втрати, діапазон буде десь 350−500 тисяч осіб.

В ІС повідомили, що механічний перерахунок даних Генерального штабу України за формулою 1:3 дає приблизно 240 тисяч убитих російських солдатів. Експерти детально прорахували цифри втрат армії рф у війні проти України з початку поточного року.

Так, впродовж чотирьох місяців було зафіксовано 19 731 убитого російського солдата. Якщо додати осіб із неповними даними, виходить близько 19 850 бійців рф.

«Частина з них — втрати попередніх періодів, але основна маса — результат останнього наступу росармії, що почався у вересні 2024 року. Якщо додати цифри за листопад-грудень 2024 року, коли вже почали потоком йти свіжі втрати, виходить 31,2 тисяч вбитих за 6 місяців, відомих поіменно», — повідомили військові спеціалісти.

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«Порівняйте ці втрати з масштабом територіальних захоплень і непрямих втрат економіки. І в росії, і на Заході ці цифри прекрасно знають. Тому західні розвідки та уряди відкрито дають оцінку: військові результати Кремля де-факто дуже скромні. Мотивація до продовження війни — виключно в політичній площині», — йдеться у повідомленні ІС.

У виданні додали, що у квітні було зафіксувано зниження публічно виявлених російських втрат убитими.

«Це наслідок падіння інтенсивності бойових дій з лютого 2025 року, з відходом частини російських військ на перегрупування під літню кампанію. Яку, якщо дивитися об'єктивно, росії краще не починати. Все впирається лише в самодурство путіна і відсутність рішення, як безпечно охолодити військову машину, що розігналася, щоб не розірвало від внутрішніх проблем», — зазначили в ІС.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, чи можливий влітку наступ російських окупантів і які в нього перспективи.

Ілюстративне фото «Сибір. Реалії».

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