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Україна

Маски скинуто: Північна Корея офіційно визнала свою участь у війні проти України

9:06 28 квітня 2025
Кім Чен Ин відправив солдатів КНДР в Россію. Фото з відкритих джерел

Цього року росіяни активно залучали до бойових дій північнокорейських солдатів, які взимку зазнали великих втрат і тимчасово були відведені в тил. Українська розвідка повідомляла, що на першому етапі в рф було направлено більше десяти тисяч «солдатів Кіма», які воювали проти ЗСУ на Курщині.

І лише зараз росія, а слідом за нею й Північна Корея визнали присутність північнокорейських військових на полі бою. Так, днями начальник російського Генштабу Валерій Герасімов рапортував путіну про повне звільнення Курської області рф від українських підрозділів, в якому активну участь брали військові КНДР. Слідом за ним Корейське центральне інформаційне агентство підтвердило участь КНДР у війні проти України на боці росії «згідно із стратегічним партнерством з рф», передає «Суспільне».

Північнокорейский диктатор Кім Чен Ин назвав направлення своїх військових «священною місією для подальшого зміцнення міцної дружби і солідарності» між росією та Північною Кореєю", а в столиці КНДР хочуть встановити пам'ятник на честь військових, які брали участь у боях в Курській області. Держеп США висловив «стурбованість» участю Північної Кореї у війні рф проти України, заявивши, що треті країни також несуть за це відповідальність.

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Тим часом в українському Генштабі спростували слова Герасімова щодо «звільнення Курщини». Зокрема, вранковому зведенні йдеться, що Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку і що українські захисники зупинили 23 штурмові дії загарбників.

Говорив про це у своєму вечірньому зверненні і президент України Володимир Зеленський: «Наші військові продовжують виконувати завдання на території Курської та Бєлгородської областей — зберігаємо нашу присутність на території росії».

Раніше в Генштабі ЗСУ зазначали, що від початку проведення Курської операції, с 06.08.2024, втрати армії росії в цій операційній зоні становили 62,4 тисячі військових: безповоротні — 25,2 тисячі, санітарні — 36,2 тисячі. Ще 983 військовослужбовців армії агресора були взяті в полон та обміняни на українських бранців.

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Фото з відкритих джерел

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