- 13:32 рф та Україна роблять так, щоб інша сторона розсердила першою Трампа, — ЗМІ
- 13:16 Напишу відверто: мережа відреагувала на виступ «Циферблата» на Євробаченні-2025
- 13:11 Гучна справа: в Іспанії затримано Олега Гладковського
- 12:54 «15 травня буде лише черговий етап імітації переговорного процесу, мета якого — затягування процесу до осені», — Олександр Коваленко
- 12:45 Гра на виживання: чи приїде путін у Стамбул для зустрічі з Зеленським?
- 12:20 Це помста: після ДТП, в якій постраждала дитина, її батько-свідок опинився у військкоматі, а потім у лікарні
- 12:00 Євросоюз завдав удару по тіньовому флоту росії
- 11:53 Підозрілий вибух і пожежі в будинках Кіра Стармера: поліція Лондона веде розслідування
- 11:23 Ілюзія єдності Заходу щодо України тривала 30 годин: що трапилося, коли заговорив путін
- 11:09 Де безкоштовно дивитися сьогодні «Шахтар» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на фінал Кубка України
- 11:06 Стрілянина в київському готелі: поліція розповіла подробиці
- 10:46 Пенсійний фонд не зарахував до стажу частину трудового періоду: у чому може бути причина
Євросоюз завдав удару по тіньовому флоту росії
Партнери України, пропонуючи росіянам погодитись на тривале перемир'я, попереджали, що у разі відмови можуть відповісти жорсткими санкціями. У кремлі на 30-денне припинення вогню не погодилися, а ЄС, своєю чергою, погодив черговий, 17-й пакет санкцій проти росії.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у мережі Х.
«Я вітаю угоду щодо нашого 17-го пакету санкцій проти росії. Ми ще більше обмежуємо доступ до бойових технологій. І ми внесли до списку ще 189 суден тіньового флоту, націлених на експорт енергоносіїв з росії. Цю війну треба припинити. Ми продовжуватимемо здійснювати сильний тиск на кремль», — зазначила вона.
При цьому, як стверджують автори публікації в euractiv.com, це рішення підтримали і Угорщина зі Словаччиною, які вважаються «найбільш проросійськими» в Євросоюзі і сильно залежать від імпорту російських енергоносіїв. Євродипломати, на яких посилається видання, зазначали, що ці держави підтримали 17-й санкційний пакет «через його відносну слабкість».
Водночас президент США Дональд Трамп наразі утримується від посилення тиску на кремль. У той же час сенатор Ліндсі Грем раніше заявляв, що 72 його колеги підтримали законопроект, який введе «нищівні» нові санкції проти росії та 500% тарифи для країн, які купують її нафту, нафтопродукти, природний газ, уран та інші ключові продукти, якщо путін не почне серйозних переговорів щодо припинення війни.
Ілюстративне фото з Вікіпедії116
Читайте нас у Facebook
Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами