Євросоюз завдав удару по тіньовому флоту росії

Партнери України, пропонуючи росіянам погодитись на тривале перемир'я, попереджали, що у разі відмови можуть відповісти жорсткими санкціями. У кремлі на 30-денне припинення вогню не погодилися, а ЄС, своєю чергою, погодив черговий, 17-й пакет санкцій проти росії.

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Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у мережі Х.

«Я вітаю угоду щодо нашого 17-го пакету санкцій проти росії. Ми ще більше обмежуємо доступ до бойових технологій. І ми внесли до списку ще 189 суден тіньового флоту, націлених на експорт енергоносіїв з росії. Цю війну треба припинити. Ми продовжуватимемо здійснювати сильний тиск на кремль», — зазначила вона.

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При цьому, як стверджують автори публікації в euractiv.com, це рішення підтримали і Угорщина зі Словаччиною, які вважаються «найбільш проросійськими» в Євросоюзі і сильно залежать від імпорту російських енергоносіїв. Євродипломати, на яких посилається видання, зазначали, що ці держави підтримали 17-й санкційний пакет «через його відносну слабкість».

Водночас президент США Дональд Трамп наразі утримується від посилення тиску на кремль. У той же час сенатор Ліндсі Грем раніше заявляв, що 72 його колеги підтримали законопроект, який введе «нищівні» нові санкції проти росії та 500% тарифи для країн, які купують її нафту, нафтопродукти, природний газ, уран та інші ключові продукти, якщо путін не почне серйозних переговорів щодо припинення війни.

Ілюстративне фото з Вікіпедії

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