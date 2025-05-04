Ще є козирі: команда Трампа підготувала варіанти тиску на росію, щоб вона припинила війну

Американські чиновники підготували для Дональда Трампа варіанти посилення економічного тиску на росію, оскільки президент путін зволікає зі спробами припинити війну в Україні, пише Bloomberg.

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За словами людей, знайомих з цим питанням, Трамп ще не прийняв жодного рішення, оскільки дипломатичні зусилля тривають. Джерела відмовилися уточнювати, які варіанти розглядаються, і заявили, що будь-яке рішення приймає виключно президент.

Україна та її союзники закликають США посилити тиск на москву, зокрема шляхом введення більших обмежень на експорт енергоносіїв та доходів від нафти. США та Європейський Союз вже запровадили безпрецедентний рівень санкцій проти рф з моменту її повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, але не змогли змусити путіна припинити бойові дії.

Обговорення наступних кроків може бути затьмарене раптовим відстороненням радника Трампа з національної безпеки Майка Волца та призначенням на його місце тимчасового наступника — державного секретаря Марко Рубіо. Це може допомогти впорядкувати стратегію США, оскільки Рубіо обійматиме обидві посади. Водночас підхід Білого дому до України був зумовлений різними ідеями високопосадовців, включаючи Віткоффа, якого вважають більш прихильним до позицій росії.

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Тим часом москва досі відмовляється приймати вимоги США щодо постійного припинення вогню, а путін дотримується максималістських позицій, зокрема, щоб росія отримала контроль над чотирма українськими областями й Кримом.

Натомість союзник Трампа, сенатор США Ліндсі Грем, заявив, що 72 його колеги підтримали законопроєкт, який запровадить «нищівні» нові санкції проти росії та 500% тарифи для країн, які купують її нафту, нафтопродукти, природний газ, уран та інші ключові продукти, якщо путін не почне серйозних переговорів щодо припинення війни.

На думку експертів, через помилки Трампа путін наразі вірить у можливість перемоги.

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