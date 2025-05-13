Перемір’я до кінця доби або жорсткі санкції: Німеччина поставила ультиматум рф

Якщо до кінця 12 травня в Україні не буде встановлене перемир'я, Німеччина спільно з європейськими партнерами запровадить процес підготовки нових санкцій проти рф.

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Про це заявив у Берліні речник німецького уряду Штефан Корнеліус, інформує Вild.

За словами представника німецького уряду, час спливає, і росія має до кінця понеділка погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню в Україні, інакше їй загрожують нові санкції.

«Час спливає, залишилося дванадцять годин до кінця дня», — сказав Корнеліус.

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Він зазначив, що Європа почне готувати нові санкції після того, як мине понеділок.

«Саме так. Коли цей день мине, на рівні політичних радників почнуть готувати санкційні заходи. Паралельно з цим ми готуємо в Брюсселі 17-й пакет санкцій. Ці підготовчі роботи відбуваються паралельно з переговорами (у Стамбулі)», — заявив речник.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Кіт Стармер анонсував найбільший за всю історію пакет антиросійських санкцій, який, у першу чергу, спрямований на «тіньовий флот» росії, який використовується для обходу нафтових санкцій.

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Зокрема, Лондон планує заблокувати доступ до британських страхових, логістичних та фінансових послуг для десятків суден та компаній, пов'язаних з російським експортом нафти.

Санкції також включають обмеження для компаній, що постачають компоненти, які можуть бути використані у військових цілях.

Зазначається, що «тіньовий флот» не тільки забезпечує росії доходи для фінансування війни проти України, а й помічений у «пошкодженні критичної національної інфраструктури безвідповідальним судноплавством у Європі».

«Значний пакет санкцій буде спрямований на занедбаний та небезпечний тіньовий флот, що перевозить російську нафту. Необдумані дії флоту становлять дорогу загрозу для критично важливої національної інфраструктури та навколишнього середовища Великої Британії та євроатлантичного регіону», — йдеться у пресрелізі уряду Великобританії.

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Варто нагадати, що у лютому поточного року країни Євросоюзу узгодили 16-й пакет антиросійських санкцій.

Обмеження спрямовані, зокрема, на російську алюмінієву промисловість і передбачають подальше посилення обмежень на експорт нафти. До санкційного списку додано 13 нових банків, 73 танкери так званого «тіньового флоту», які рф використовує для експорту нафти, а також поступову заборону для країн ЄС на закупівлю окремих видів російської алюмінієвої продукції.

Крім того, пакет містить санкції проти фізичних і юридичних осіб, які допомагають росії вести війну проти України.

Нагадаємо, 10 травня президент України Володимир Зеленський та представники «коаліції охочих» озвучили вимогу до росії про перемир'я на 30 днів з 12 травня.

Після зустрічі «коаліції охочих» президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Після зустрічі коаліції охочих у Києві всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели продуктивні телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка. Якщо росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів», — повідомив він.

Також було заявлено, що у разі відмови від припинення вогню, будуть посилені санкції до росії та збільшиться постачання зброї Україні.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», європейці запускають процедуру створення спецтрибуналу з воєнних злочинів рф в Україні.

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