Міськрада Одеси витрачає мільйони бюджетних коштів на проектування, хоча я готовий оплатити роботи на Інклюзивному пляжі приватним коштом, — Юрій Дегас

Майже місяць тому офіційно звернувся до виконкому, висловивши бажання взяти на себе проектування і фінансування будівництва такого басейна. Про це заявив одеський підприємець Юрій Дегас у відеозверненні на своєму Телеграм-каналі, коментуючи ситуацію навколо будівництва інклюзивного басейна та пляжу «Калетон».

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«Ви тільки вдумайтеся: міська рада виділяє 2,5 млн. з бюджету тільки на проектування. Людина, яка в цьому розбирається, підтвердить — насправді це коштує разів у 7−8 менше. А саме будівництво, за моїми оцінками, коштуватиме 7−8 млн грн. І тут виникає питання: чому міська влада готова витратити майже 10 млн бюджетних коштів, коли є бізнес, готовий взяти це на себе і повністю профінансувати?» — наголосив Юрій Дегас.

На його думку, це яскравий показник того, що Труханову глибоко байдужі інклюзія та ветерани.

«Адже на ці кошти можна купити 50 пікапів, тисячі аптечок, тисячу дронів, зробити сотні пандусів по місту. Можна використати ці кошти більш ефективно, коли є бізнес, готовий взяти на себе витрати на басейн», — зазначив засновник інклюзивного пляжу «Калетон».

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Але міська влада, за його словами, пропозицію проігнорувала і намагається розірвати договір та забрати це все собі.

«А все тому, що бізнес-партнер Труханова Костянтин Ткач завдяки міській раді отримав дозволи на будівництво 8-поверхового будинку. Їм потрібні свої пляжі і свій басейн — та ще й за бюджетні кошти», — обурився Юрій Дегас.

На підтвердження своїх слів бізнесмен прикріпив скан-копію документа, листа-звернення з печаткою, який був відправлений до міськради і виконкому.

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«Лист про те, що ми готові взяти на себе фінансування цього нового соціального проєкту, який вони придумали. А ви робіть висновки, хто обманює, оскільки тільки факти кажуть правду», — закликав громадськість Юрій Дегас.

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