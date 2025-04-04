Мер Одеси Труханов перешкоджає підготовці до сезону першого інклюзивного пляжу: меценат звернувся за захистом до керівництва держави

З перших днів підготовки до пляжного сезону — 2025 адміністрація безкоштовного інклюзивного пляжу в Одесі стикається з купою перешкод з боку мерії на чолі з Геннадієм Трухановим — починаючи від заборони заїзду на територію і до користування необхідною інфраструктурою. Про це в ефірі «Єдиного телемарафону» повідомив підприємець, засновник пляжу Юрій Дегас.

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Він зазначив, що звернувся за захистом до президента України Володимира Зеленського, офісу Першої леді України Олени Зеленської, уповноваженої президента України з безбар’єрності Тетяни Ломакіної та уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця.

«Вже тиждень, як намагаємось почати роботу, як дала дозвіл військова адміністрація про початок підготовки до сезону. Проте Труханов, міський голова, усіма засобами саботує, та не дає можливості почати роботу і запустити техніку щоб вирівняти пляж. Хоча в нас є дозволи на заїзд, техніку не пускають, погрожують, відмінили техумови на воду та каналізацію, не продовжують договір, який був до цього, лякають та погрожують людям, які намагаються нам допомогти», — заявив Дегас.

Серед можливих причин таких дій міської влади підприємець називає бізнес-інтереси мера та його спільників: «Всю прибережну зону хочуть забудувати, там навіть отримані дозволи на будівництво 8 700 квадратних метрів, і їм потрібні свої особисті пляжі під дорогі апартаменти».

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Дегас підкреслив, що завдяки підтримці і резонансу, якого набула ситуація, нещодавно вдалося заарештувати та зупинити це незаконне будівництво. Натомість почалися інші перешкоди з боку мерії.

«Про Одесу, мені здається, забули, а Труханов вирішив, що вона його власність, мабуть. Тому що забудовується і знищується не тільки цей шматок. Інклюзивний пляж — це такий самий яскравий тригер, тому що, ну треба геть з'їхати з глузду, щоб намагатись йому заважати. Це соціальний проект, який як ніколи потрібен», — обурюється підприємець.

Як зазначає засновник інклюзивного пляжу, загалом за сезон його послугами користуються більше 40 000 осіб лише із посвідченням, а загалом цифра в рази більша.

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«Це єдине таке місце, яке повністю адаптовано і створено для людей з інвалідністю, аналогів якому немає ні в Україні, а й навіть в Європі. Все, що там побудовано, створено з любов'ю і з підходом до безбар'єрності. Він штучно створений, повністю на воді насипався штучно — 30 000 тон гальки, 5 000 тон граніту, бетону як на п'ятиповерховий будинок. Також там ходять електрокари, є пандуси, медичний пункт, зроблені сховища уже в війну. Працює персонал -22 людини, які обслуговують, допомагають, шезлонги і все це абсолютно безкоштовно та утримується за власний кошт», — розповів деталі унікального проекту Юрій Дегас.

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