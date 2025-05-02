«24 квітня мені як директору ТОВ „Фокус Лоджистікс“, що орендує пляж „Дельфін“ між траверсами № 12 та № 12-а, стало відомо про рішення Виконавчого комітету Одеської міськради, яке фактично розриває договір оренди пляжу», — заявив Олег Шевченко.

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За його словами, рішення прийняте без будь-яких вагомих та об’єктивних на те підстав.

«Ми маємо тепер звільнити пляж протягом 30 календарних днів. Найцікавіше, що дозвіл на початок підготовки до сезону-2025 ми отримали ще в березні. І на той момент жодних розмов і планів на „реконструкцію“ не було», — заявив директор ТОВ.

На сьогодні, за його словами, роботи з підготовки пляжу — на завершальному етапі.

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«Чому саме тепер, за тиждень до відкриття сезону, міськрада вирішила закрити „Калетон“ на „реконструкцію“, незрозуміло», — дивується Шевченко.

Він припустив, що тим самим міська влада прагне унеможливити утримання та фінансування розташованого поруч інклюзивного пляжу «Безмеж». Адже матеріальне забезпечення його роботи здійснюється ТОВ «Фокус Лоджистікс» на благодійній основі, у тому числі за рахунок коштів від платних послуг на «Калетоні».

«Приймаючи такі „рішення“, місцева влада нахабно демонструє, що готова на все, аби соціально відповідальний бізнес в Одесі просто перестав існувати», — заявив Олег Шевченко.

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Водночас, як ідеться в сюжеті на телеканалі «Ми — Україна», мерія пояснює відключення води інклюзивному пляжу тим, що дирекція пляжу нібито бере воду неправильно, у штольні.

Засновник проєкту інклюзивного пляжу бізнесмен Юрій Дегас спростував заяви мерії та роз’яснив, що насправді зі штольнею інклюзивний пляж ніяк не пов'язаний, і численні перевірки це довели. Проєкт підключений до центрального водопостачання і каналізації.

Дегас вважає, що на частині, яка використовується як комерційний пляж, за підтримки мерії запланували забудову, що порушує договір і напряму загрожує розміщеному поруч інклюзивному пляжу.

«Всі проблеми почалися восени, коли стало відомо про наміри все тут забудувати. Отримали дозвіл на побудову восьмиповерхового житлового комплексу на 8 700 м. кв. Зараз це будівництво арештоване, а забудовники хочуть зняти арешт і поновити будівництво», — каже Юрій Дегас.

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Минулого року інклюзивний пляж відвідали 100 тис. осіб, ідеться в сюжеті ТК «Україна», і майже половина — це люди з інвалідністю, пенсіонери та ветерани. Серед них був і колишній командир бойової групи, спецпризначенець Олександр Міхов, якого ворожа міна позбавила ноги.

«Коли я приходив, мені робили безкоштовний масаж, туалети тут добре обладнані. Хоча намагаюся на протезі робити все, як звичайна людина, але іноді хочеться протез зняти, полежати — і щоб був швиденький доступ до води», — говорить Міхов.

Ветеран, призер «Ігор нескорених» Артем Рябошапка каже, що в попередні роки ні він, ні його побратими на якість води не скаржилися.

«Саме тут створені такі умови, щоб ветеран, будь-яка людина з інвалідністю могла прийти й відчути себе повноцінною людиною», — пояснює ветеран.

На пляжі створені такі умови, щоб ветеран, будь-яка людина з інвалідністю могла прийти й відчути себе повноцінною людиною

Тренер з реабілітації Василь Руснак розповідає, що на пляжі мав працювати відновлювальний табір для ветеранів.

«Ми розстилаємо татамі й боремося. Але у 2021 році, коли ми це проводили, у нас були всі комунікації, була вода, каналізація. Зараз все це може ускладнити цю історію», — каже Руснак.

Раніше голова Одеської ОВА розповів про перспективи пляжного сезону в місті.

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