Ворог атакував Івано-Франківськ, Луцьк та інші міста: де вночі та вранці лунали вибухи

Вночі та вранці 15 травня Україна знову була під атакою російських дронів. За інформацією командування Повітряних сил, противник запустив по Україні 110 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.

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Станом на 08.00 підтверджено збиття 62 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни. Ще 29 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина.

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Під ранок «шахеди» атакували західні області України.

Івано-Франківщину росіяни атакували ударними безпілотниками з різних напрямків, повідомила керівниця ОВА Світлана Онищук.

«На щастя, обійшлося без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Дякую захисникам неба за відмінну роботу та всім службам, які допомагають ліквідовувати наслідки ворожої атаки», — йдеться у повідомленні.

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За інформацією мера Івано-Франківська Руслана Марцинківа, цивільна інфраструктура не постраждала. Загиблих та потерпілих немає.

Кілька вибухів пролунали й у Луцьку, повідомив мер Ігор Поліщук.

«Вибухи в Луцьку! Прошу бути в укритті», — написав міський голова о 06:01.

Під ударами росіян перебувала й Дніпропетровщина. Ввечері з РСЗВ російська армія обстріляла Межівську громаду Синельниківського району. Вночі росіяни по ній вдарили безпілотником.

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За словами керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, частково зруйнований будинок культури. Пожежу, що там виникла, рятувальники загасили. Пошкоджені з десяток приватних будинків, магазини, авто.

На Нікопольщині в результаті ударів окупантів понівечені багатоповерхівка та дитсадок.

У Лубенському районі Полтавщини уламки БпЛА пошкодили приватні будинки і авто.

Впродовж доби окупанти завдали 500 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, нежитлових будівель та автомобілів. Мирні мешканці не постраждали, зазначив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

На Херсонщині російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі. Через російську агресію 9 людей дістали поранення, повідомив керівник області Олександр Прокудін.

За інформацією Сумської ОВА, вночі росіяни масовано атакували село на території Сумської громади. Ворог спрямував по цивільній інфраструктурі близько 10 ударних БпЛА. На місці влучань зайнялася пожежа, там із ночі працюють підрозділи ДСНС. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

На фронті за минулу добу відбулося 128 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1156 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, вчора вдень росіяни завдали ракетного удару по промисловому об'єкту у Сумах. Там загинули троє людей, 9 постраждали.

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