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Росіяни завдали ракетного удару по Сумах
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Вдень 14 травня окупанти завдали ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури в Сумах. Вибух стався о 14:45. Є загиблий та травмовані. Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.
«Вибух, який було чутно в місті, — це наслідок удару по об’єкту промислової інфраструктури», — повідомив він.
Як повідомив начальник ОВА Олег Григоров, семеро людей поранені.
«Одна людина загинула, семеро — поранені внаслідок ракетного удару росіян по обʼєкту промисловості у Сумській громаді. Троє поранених у вкрай важкому стані. Мої щирі співчуття близьким загиблого», — написав він.
Як писали «ФАКТИ», російська армія завдала подвійного балістичного удару по центру міста Суми у неділю, 13 квітня. Тоді росіяни випустили дві балістичні ракети типу «Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької та Курської областей. За даними місцевої влади, тодв рф атакувала Суми ракетою з касетними боєприпасами. Одна ворожа ракета влучила у будівлю місцевого університету, друга — вибухнула у повітрі.34
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