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Ворог атакував низку областей України: де оголошували повітряну тривогу та працювала ППО
В ніч на 13 травня російські дрони знов атакували Україну. Повідомлення про перші атаки з півдня надійшли від Повітряних сил ЗСУ та моніторингових сайтів відразу після опівночі.
Обстріли прикордонних та прифронтових областей не припинялися ні на мить. Ворог атакував країну з півночі та скинув на Сумщині КАБи.
За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, впродовж доби окупанти завдали 454 удари по 14 населених пунктах Запорізької області.
Надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, господарських будівель та автомобілів. Мирні мешканці не постраждали.
Вранці ворожий дрон атакував автівку в прифронтовій громаді Запорізької області. Поранено 72-річного чоловіка, додав Федоров.
Окупанти також обстрілювали Нікопольщину з РСЗВ «Град», артилерії, застосовували БпЛА. Під ворожим вогнем були Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.
«Зайнявся приватний будинок. Рятувальники вогонь вгамували. Яких ще збитків завдали росіяни, з'ясовуємо. Триває обстеження території», — зазначив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За даними Віталія Кіма, у ніч на 13 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».
Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебувала й Херсонщина. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили поштове відділення, господарчу споруду, складські приміщення, гаражі та приватні автомобілі.
Через російську агресію 2 людини дістали поранення, з них — 1 дитина, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, за добу 12 травня на фронті відбулося 133 бойових зіткнення, з них 50 — на Покровському напрямку.
Аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ у Торецьку, а також біля населених пунктів Романівка та Новооленівка на Покровському напрямку.
Росіяни вранці 13 травня запустили по Україні дрони-камікадзе — це відповідь путіна на запропоноване перемирʼя. «Шахеди» з Криму очікуються у нашому повітряному просторі близько 8:30 — 9:00 ранку, повідомляють моніторингові канали.
Як повідомляли «ФАКТИ», напередодні ворог атакував залізничну інфраструктуру та рухомий склад на Донеччині. Внаслідок удару БпЛА противника по локомотиву машиніст отримав уламкове поранення ноги. Під атакою перебував Білгород-Дністровський на Одещині, де внаслідок атаки російських дронів-камікадзе були пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури. Також росіяни атакували дроном енергетиків на Сумщині, є жертви.187
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