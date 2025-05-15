Історія скінчилася: Ектор Хіменес-Браво вразив зізнанням

Популярний шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який змінив професію, розчулив мережу. Відомо, що з початком весни Ектор поїхав на Батьківщину у Колумбію, де живе його мати та рідні. На своїй сторінці у соціальній мережі він повідомив, що його велика подорож закінчується і він повертається «додому, в Україну». Шеф-кухар виклав світлини разом з сімʼєю та моменти подорожі країною.

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«Ну от і все, — написав Ектор. — Моя колумбійська історія закінчилася. Цю подорож можу описати трьома словами: гарно, смачно і неймовірно душевно.

З часом все більше цінуєш моменти з близькими — і цей місяць був саме про це: про родину, тепло й єдність.

Я повернувся додому — в Україну, але не прощаюсь з Колумбією. Ще побачимось".

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Теплі слова Ектора розчулили підписників, які звернули увагу на те, що шеф-кухар називає Україну своїм домом.

«Це найкращі слова: „Я повернувся додому — в Україну“, — зауважили у коментарях. — Це так приємно читати. Та ви справжній українець!»

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«Не залишайте маму надовго, — додали у мережі. — Цінуйте кожну мить, разом. Це так важливо і для вас і для неї. Розуміння цього приходить з віком. Доки живі наші батьки, ми залишаємося дітьми».

«Яка красива мама и добра сім'я», — відреагували на фото.

Нагадаємо, відомий шеф-кухар з початку великої війни знаходиться в Україні та займається волонтерством.

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