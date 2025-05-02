Мені зайшов: відомий шеф-кухар змінив професію

Відомий шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який повідомив про загибель друга на війні, на деякий час змінив професію. На своїй сторінці у соціальній мережі Ектор повідомив, що тепер він справжній мандрівник. Нагадаємо, майже місяць шеф-кухар знаходиться у Колумбії, звідки він родом і де живе його велика родина.

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Хіменес-Браво докладно розповідає, як він відпочиває разом з мамою, мандрує країною та насолоджується місцевою їжею.

- У Колумбії переключився в режим мандрівника: мінімум планів, максимум вражень, — підписав свої світлини з походу у гори Ектор. — Такий стиль мені зайшов.

Шеф-кухар розповів, який сніданок у Колумбії для нього найсмачніший. Це місцеве блюдо, яке називається тамале. Туди входить кукурудзяне тісто, курка, мʼясо телятини, яйце та горох.

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Ектор Хіменес-Браво показав свій сніданок

- Це най-най-найсмачніший сніданок, — зізнався Ектор.

Підписники зауважили, що на фоні пишної природи Колумбії шеф-кухар виглядає дуже органічно.

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Фото Instsgram Ектора Хіменеса-Браво

- Дуже органічно, Екторе, — написали у коментарях. — Прекрасна гармонія з природою своєї рідної землі.

- Справжній мексиканець мандрівник, — поділилися враженнями.

- Справжній слідопит, красива природа та гарний настрій, — додали у мережі.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Ектор Хіменес-Браво відреагував на терористичну атаку росіян по Кривому Рогу, внаслідок якої загинули 9 дітей.

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