«Поки що балачки»: Зеленський про «готовність» путіна до прямих переговорів

Після зустрічі у Туреччині з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, президент України Володимир Зеленський озвучив позицію Києва щодо переговорів з російською делегацією.

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За його словами, Україна відправляє делегацію до Стамбула з поваги до президентів США Дональда Трампа та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, бажаючи спробувати досягти перших кроків до деескалації.

Основна ціль перемовин у Стамбулі є припинення вогню, зазначив президент України. Керівником делегації призначено міністра оборони Рустама Умєрова.

«Ми обов'язково проведемо зустріч із російською стороною. Сподіваємось з їхнього боку це не показуха. Ми демонструємо своєю поведінкою, що хочемо завершення війни. Усі, хто з нашого боку прилетів до Туреччини, мають мандат приймати такі рішення. Представники росії такого мандату не мають», — сказав Зеленський.

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Сам Зеленський до Стамбулу не летить.

«Мені нема чого робити в Стамбулі. Росія заявила, що путін готовий до прямих переговорів, потім у них все змінилося. Але оскільки путін не прилетів, тому мені, голові СБУ і начальнику Генштаба у Стамбулі робити нічого», — уточнив президент.

«Я дійсно відразу відреагував, коли він (путін — авт.) сказав про переговори 15 травня у Туреччині. Я сказав, що ми будемо. Я буду в цю дату. Потім з'явилася інша інформація, що ще невідомо. Тобто, ну, це поки що балачки», — зазначив Зеленський.

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Він також заявив, що українська делегація залишиться у Туреччині і завтра.

«Якщо з рф надійде сигнал про те, що беззастережне припинення вогню може бути лише між лідерами країн, я буду тут», — сказав Зеленський.

Він також додав, що якщо путін готовий до переговорів, українська сторона також готова зустрічатись.

«Ми не можемо бігати за ним по всьому світу», — зазначив президент.

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Зеленський також звинуватив російську сторону в неповазі не тільки до України, а й до США та Туреччини як посередників.

«Росія виявляє особисту неповагу: ні часу зустрічі, ні порядку денного, ні високого рівня делегації. Трамп відправляє держсекретаря США Марко Рубіо, глава турецького МЗС Хакан Фідан тут, глава МЗС України Сибіга тут. Де відповідні люди від росії?» — запитав Зеленський.

Він також нагадав, що у ході переговорного процесу США тиснули на Україну більше, ніж на росію — «хотіли б побачити демонстрацію тиску на путіна».

Зеленський сказав, що якщо росія не продемонструє реальної готовності до завершення війни, то Україна попросить США, ЄС та країни глобального Півдня запровадити проти рф жорсткі санкції.

Щодо окупованих територій, то Зеленський сказав, що Україна ніколи не визнає їх російськими.

«Ми не підемо на юридичне визнання всіх окупованих територій російськими», — заявив Зеленський, відповідаючи на запитання, на які територіальні компроміси готова піти Україна заради миру.

Своє ставлення до переговорів у Стамбулі висловив й президент США Дональд Трамп. Раніше американський президент неодноразово наголошував, що не виключає поїздки до Туреччини. Але сьогодні він заявив, що може прибути до Стамбула 16 травня, якщо це буде доречно.

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