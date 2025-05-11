Україна готова зустрічатись, але є умова: Зеленский відповів на пропозицію путіна

На запропоновані путіним переговори у Стамбулі президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з росією, якщо кремль підтвердить припинення вогню з 12 травня.

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За словами президента, це хороший знак, що «росіяни нарешті замислились про закінчення війни».

«Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни — це припинення вогню», — написав президент у соцмережі.



При цьому Зеленский висунув умову — припинення вогню.

«Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що росія підтвердить припинення вогню — повне, тривале й надійне, — починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись», — наголосив президент.



Про це Зеленський говорив і раніше — до переговорів з путіним готовий лише після припинення вогню.

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Нагадаємо, російський диктатор путін відмовився від 30-денного перемир'я, яке запропонувала Україна та представники «коаліції охочих». Він запропонував Україні прямі переговори у Стамбулі з 15 травня — без жодних попередніх умов.

Путін ще раз заявив, що потрібно «усунути першопричини конфлікту, вийти на встановлення довгострокового, міцного миру на історичну перспективу».

Президент Трамп після фактичної відмови путіна від 30-денного перемир'я заявив про «потенційно великий день для росії та України».

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«Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна „кривава баня“, як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ», -- написав Дональд Трамп.

Він також зазначив, що буде продовжувати працювати з обома сторонами, аби переконатися, що це станеться.

Разом з тим, вже сьогодні вночі росія запустила по Україні ударні дрони. Тривога лунала у декількох областях. Є постраждалі та руйнування.

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