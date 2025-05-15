«Якщо я не приїду, навіщо приїжджати путіну?»: Трамп про переговори у Стамбулі

Президент США Дональд Трамп, який відвідує Близький Схід, під час бізнес-сніданку у Досі (Катар) вперше публічно прокоментував відсутність президента росії на мирних переговорах у Стамбулі. Відповідаючи на питання про можливе розчарування через неучасть путіна, Трамп заявив:

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«Навіщо йому приїжджати, якщо я не приїду?» — цитує агентство АР американського лідера, який додав, що не очікував участі російського президента, оскільки той з самого початку не планував приїзд.

Раніше Трамп тримав відкритим питання своєї можливої присутності на переговорах й узгоджував рішення з позицією російської сторони. Як повідомляє Fox News із посиланням на джерело, після виключення путіна зі складу російської делегації Трамп також вирішив не брати участь.

Під час візиту до Близького Сходу американський президент неодноразово наголошував, що не виключає поїздки до Туреччини. В Досі Трамп залишив можливість відвідування переговорів відкритою, заявивши, що може прибути до Стамбула 16 травня, якщо це буде доречно.

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«Я думав про поїздку, але це дуже складно. Якби щось трапилося, я б вирушив у п’ятницю, якщо це було б потрібно» — зазначив Трамп.

Він висловив сподівання, що сторони зможуть досягти значного прогресу. «Це має припинитися» , — сказав президент США.

У переговорах замість путіна російську делегацію очолює його помічник Володимир Мединський. До складу делегації також входять заступники міністра закордонних справ, міністра оборони та керівник військової розвідки ГРУ.

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Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, вирушив не до Стамбула, а до Анкари.

З боку США у переговорах беруть участь державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф. Рубіо напередодні зустрівся з українським колегою Андрієм Сибігою, заявивши, що США прагнуть справедливого миру між Україною та росією і хочуть бачити прогрес найближчими днями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, чому путін прагне «вічної» війни.

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