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Дрон атакував арсенал під Сімферополем: партизани повідомляють про втрати серед російських військових (відео)
В росії, де нещодавно заявляли про «відбиття атаки українських БпЛА» на столичний регіон, стверджують, що у ніч на 16 травня було «перехоплено та знищено» 65 безпілотників.
При цьому в мо рф стверджують, що левова частка ударних безпілотників була нейтралізована над акваторією Чорного моря (43) і над територією Криму (21). Ще один БпЛА був знищений у Білгородській області.
Традиційно російське міноборони не озвучує загальну кількість безпілотників, а розповідає лише про «збиті та перехоплені». Схоже, інші дрони-камікадзе якраз долетіли до Перевального, де, як повідомляє «Кримський вітер», активно горять склади озброєння та боєприпасів.
Втім, «голосно» було не лише у Перевальному.
У Перевальному дислокуються 126-а окрема гвардійська бригада берегової оборони чф рф (в/ч 12676) та 8-й окремий артилерійський полк (в/ч 87714). Там же знаходяться бокси для зберігання військової техніки та озброєння, а також, ймовірно, паливно-мастильних матеріалів.
База двічі зазнавала атак — 17 березня і 25 серпня 2023 року.
Партизанський рух «АТЕШ» повідомляє, що серед російських військових, які чергували на складі, є загиблі.
Нагадаємо, що на початку травня про атаку на місто заявляли у російському Новоросійську. У порт цього міста перебазувалася частина військових кораблів чф рф, які раніше перебували в Криму.
Фото exilenova+205
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