Неспокійна ніч у росії: українські дрони долетіли до москви (відео)

В росії, яка щодня б'є по Україні ракетами та дронами-камікадзе, другий день поспіль фіксують присутність ударних БпЛА у небі над столичним регіоном рф.

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Так, у ніч на 6 травня мер москви Сергій Собянін повідомляв про «відбиття атак безпілотників», що летіли на столицю росії. Спочатку, за його словами, була відбита атака п'яти БпЛА, потім було знищено ще чотирнадцять ударних дронів.

Російське міноборони також пише про 19 "знищених і перехоплених" БпЛА над московським регіоном росії. Загалом, як стверджується, "чергові засоби ППО з 21:00 до 04:00 перехопили і знищили 105 українських БпЛА".

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Географія дуже велика: Брянщина (32 безпілотники), Воронезька область (22), Московська (19), Пензенська (10), Калузька (9), Білгородська (6), Липецька та Самарська області (по два БпЛА), і по одному - над територіями Володимирської, Курської та Ростовської областей.

В аеропортах низки областей запроваджували план «Килим». РосЗМІ повідомляли, що не менше 10 літаків, що летіли до москви з інших міст, були тимчасово перенаправлені на посадку в аеропорти Нижнього Новгорода та Санкт-Петербурга.

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Нагадаємо, що днями в Брянській області росії було завдано удару по підприємству «Стріла», на якому вироблялися вироби подвійного призначення.

Фото — скріншот

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