Я шокований: Оля Полякова повертається на телебачення

Популярна співачка Оля Полякова, яка обурила мережу, повертається на телебачення. Артистка знову приймає участь у гумористичному проєкті «Ліга сміху», де вона вперше зіграла у 2016 році разом з командою «VIP Тернопіль». Два роки потому Полякова разом з командою «Стоянівка» отримала головний кубок «Ліги сміху». Кого буде тренувати Полякова зараз, поки невідомо. Премʼєра десятого сезону гумористичного шоу запланована на осінь 2025 року. До зіркового складу тренерів також увійдуть Юрій Ткач, Євген Кошовий, дует Бампера й Суса, а також Іван Люленов.

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«Ну що, дорогенькі мої, скучили за мною у „Лізі Сміху“? — звернулася до шанувальників зі своєї сторінки у соціальній мережі Оля. — А я за вами — ще й як! Я знаю, що зараз непрості часи. Але саме зараз, як ніколи, нам потрібно трохи емоційної віддушини».

Підписники відреагували на новину та привітали Полякову з поверненням до шоу.

«Оля, тебе так не вистачало у «Лізі сміху», — зізналися у коментарях.

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«Вау… — не стримали емоцій. — Я шокований».

«Скучили», — написали у відповідь.

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