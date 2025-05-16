Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 12 по 18 травня, а тарологи розповіли про прогноз карт на 17 травня 2025 року. Цей день може стати важливим моментом переоцінки пріоритетів, нових рішень та несподіваних поворотів, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Двійка Денаріїв

Козерогам доведеться балансувати між різними завданнями та рішеннями. «Двійка Денаріїв» вимагає гнучкості та вміння адаптуватися. Можливі великі витрати, які можна зменшити за розумного підходу. Зберігайте дружелюбність, щоб уникнути конфліктів, та плануйте відпочинок, щоб уникнути втоми. Спонтанні рішення краще відкласти.

Водолій — Туз Мечів

Водолії, день буде вдалим для ясних та чесних розмов. «Туз Мечів» допомагає прояснити непорозуміння і переглянути цілі. Уникайте порожніх розмов, щоб не витрачати сили даремно. В особистому житті можливий момент істини — використовуйте день для наведення порядку в думках та стосунках.

Риби — Паж Мечів

На Риб чекає день роздумів та підготовки. «Паж Мечів» радить вивчати та аналізувати перед діями. Можливі приємні сюрпризи, але будьте обережні. Не поспішайте з рішеннями, особливо якщо вони стосуються стосунків. День сприятливий для навчання та спілкування з мудрими людьми.

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Овен — Сімка Денаріїв

Овнам потрібно бути готовими до змін у планах. «Сімка Денаріїв» попереджає про несподівані сюрпризи, особливо у фінансах. Не поспішайте з витратами та перегляньте бюджет. Якщо виявите терпіння, зможете уникнути втрат і покращити ситуацію.

Телець — Дама Кубків

День для Тельців буде наповнений емоціями та спілкуванням. «Дама Кубків» символізує мінливий настрій, тому важливо зберігати внутрішню рівновагу. Будьте обережні у відкритості, щоб уникнути непорозумінь. Вечір краще провести у розслабленні чи з близькими.

Близнюки — Шістка Кубків

Близнюки чекають на день спогадів і зустрічей з людьми з минулого. «Шістка Кубків» нагадує про важливість індивідуальних проєктів. Можуть виникнути ідеї, які давно хотілося реалізувати. Головне — не поспішайте та довіряйте інтуїції.

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Рак — Трійка Кубків

Для Раків день обіцяє радість, гармонію та хороші фінансові можливості. «Трійка Кубків» віщує тепле спілкування та вдалі покупки. Це гарний день для зміцнення стосунків та створення чогось довгострокового та радісного.

Лев — Дама Жезлів

Левам слід проявити лідерство та зосередитися на важливих завданнях. «Дама Жезлів» дарує впевненість у силах, але потребує відповідальності. Це день для завершення проєктів, особливо старих. Не бійтеся проявити ініціативу, але не забувайте про перерви.

Діва — Місяць

День для Дів може бути тривожним. «Місяць» попереджає про приховані погрози та ілюзії. Краще уникати ризиків і не поспішати. Використовуйте час для аналізу та усамітнення, щоб зберегти гармонію та не піддаватися страхам.

Терези — Помірність

На Терезів чекає день терпіння та емоційної зрілості. «Помірність» нагадує, що не завжди все йде за планом. Сьогодні важливо слухати поради інших та уникати суперечок. Вечір краще провести спокійно, займаючись тим, що приносить душевну рівновагу.

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Скорпіон — Колесо Фортуни

Скорпіони зіткнуться зі змінами, які поки що не очевидні. «Колесо Фортуни» попереджає про доленосні цикли. Будьте гнучкими та уникайте спроб контролювати все. Дрібні конфлікти можливі, але вони не дадуть серйозних наслідків. Приймайте все з вдячністю.

Стрілець — Дев'ятка Кубків

На Стрільців чекає день із суперечливими емоціями. «Дев'ятка Кубків» вказує на бажання отримати бажане, але попереджає про чужі інтриги. Уникайте конфліктів та збережіть внутрішній спокій. Виявивши стриманість, ви зміцните стосунки.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, яким Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року.

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