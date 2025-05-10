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Щурам знадобиться перепочинок, а Тигри зможуть повернути втрачене: східний гороскоп на тиждень 12 — 18 травня

17:48 10 травня 2025
Східний гороскоп на тиждень з 12 травня до 18 травня 2025 року

Фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на тиждень (з 12 по 18 травня). Вони розповіли, що обіцяє цей період представникам різних років народження, пише slovofraza.com.

Щур
Представникам цього знака варто зробити перепочинок в особистому житті, особливо якщо стосунки викликають стрес. Тиждень буде складним, а навантаження може призвести до емоційного зриву. Краще зосередитися на кар'єрі, хобі чи відпочинку. Важливо уникати перевтоми та знайти час для самозбереження.

Бик
Тиждень розпочнеться зі швидких змін, які можуть бути стомлюючими. Краще не чинити опір, а адаптуватися до нових умов. Зміни вже близькі або відбуваються всередині вас. Будьте гнучкими та відкритими до змін.

Тигр
Тиждень принесе шанс повернути втрачене — будь то речі, стосунки чи гармонія. Важливо залишатися відкритим для див та зберігати позитивний настрій. Якщо налаштуєтеся на гарне, виявиться магія моменту.

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Кролик
Не впевненість, а самокритичність буде ключем до успіху цього тижня. Зайва самовпевненість може призвести до помилок, тому варто бути готовими визнавати свою неправоту. Це допоможе уникнути помилок та зберегти репутацію.

Дракон
Це час для внутрішнього зростання та розширення горизонтів. Важливо вчитися у досвідченіших людей і бути гнучким у мисленні. Якщо будете надто впевнені у своїй правоті, ризикуєте зупинитися.

Змія
Цього тижня можливі дрібні труднощі та нові постаті у житті, які можуть стати важливими союзниками чи опонентами. Не втрачайте фокус і продовжуйте рухатися до мети, незважаючи на перешкоди. Рішучість та холоднокровність допоможуть досягти успіху.

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Кінь
Тиждень потребує спостережливості. Використовуйте помилки інших як цінний досвід. Головне — не зациклюватись на невдачах, а вірити, що втрачене незабаром повернеться у найкращому вигляді.

Коза
Особлива увага до свого зовнішнього вигляду та поведінки важлива цього тижня, особливо у професійній та романтичній сфері. Перше враження критично, тому виявляйте щирість та відкритість.

Мавпа
Головне — уміння працювати в команді та уникати конфліктів. Нині важливо проявити дипломатичність та не давати волю образам. Тільки спільні зусилля допоможуть досягти справжнього успіху.

Півень
Цього тижня краще зосередитися на спостереженні та збереженні гармонії у стосунках. Суперечки можуть призвести до тривалих конфліктів, тому виявляйте спокій та гнучкість.

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Собака
Не пропустіть шанс проявити активність. Рішучість та швидкість зараз важливі для успіху. Незважаючи на можливе погіршення настрою, важливо вірити у себе та діяти без вагань.

Свиня
Тиждень може дати емоційні випробування. Важливо реагувати мудро та уникати скандалів, особливо з близькими. На роботі та в хобі проявляйте рішучість та сміливість, щоб досягти результату.

Раніше відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на травень 2025 року для всіх знаків зодіаку. На думку Людмили, місяць принесе удачу та благополуччя жителям Землі, він вважається одним із найсприятливіших у році.

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