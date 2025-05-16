Приватний будинок директора Одеського зоопарку знищено внаслідок нічного нальоту ворожих безпілотників на регіон (фото, відео)

У ніч проти 16 травня російські загарбники вкотре застосували дрони-камікадзе: 112 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів були випущені з із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф).

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В командування ПС ЗСУ повідомили, що станом на 09:00 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 36 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина, Київщина та Одещина.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вночі під атакою росіян перебували Одеський та Білгород-Дністровський райони.

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"Шахеди" вдарили по Одещині вночі 16 травня. Фото зі сторінки ОВА

«Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та легкові автівки. У кількох місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували наші рятувальники. Постраждали троє людей: один чоловік після отримання медичної допомоги продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості, постраждала жінка — у вкрай тяжкому стані. Наші лікарі борються за їхнє життя та здоров’я», — зазначив він.

Під час атаки дронів-камікадзе на Одещину були поранени троє людей. Фото зі сторінки ОВА

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Один із зруйнованих будинків, по якому поцілив російський дрон, належив директору Одеського зоопарку Ігорю Білякову. «На щастя, директор зоопарку не постраждав, але його телефон згорів, тому наразі він не має можливості відповідати на дзвінки», — повідомили в організації.

Місцеві канали повідомляють, що йдеться про будинок директора в Овідіополі. Сам Ігор Біляков врятувався, бо своєчасно спустився у підвал. А інші постраждалі перебували в будинках.

Директор Одеського зоопарку — відома в області та Україні людина.

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Дім Ігоря Білякова знищив російський "Шахед". Фото з сторінки Одеського зоопарку в соцмережаха

Він — мабуть найкреативніший керівник, який неодноразово веселив та дивував людей своїми перфомансами.

Так, odessa-life згадувала про те, як працівники зоопарку знімалися для календаря на 2020 рік в образах різних тварин. Білякову дісталася роль домашнього цапа.

Після цього директор став знімати традиційні передноворічні ролики, постаючи в образах тварин-символів прийдешнього року.

Наслідки російської атаки на Одещину показали й в ДСНС, рятувальники якої брали участь у гасінні пожеж.

Працювала ППО й в столичному регіоні. Так, в Києві в Святошинському районі зафіксовано падіння уламків дронаа на території котельні. Також, за даними КМВА, є інформація про пошкодження вікон та автомобілів у житловому кварталі.

А в Білоцерківському районі Київщини внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, недіючі будинок культури та освітній заклад. Також, за даними ОВА, в Бучанському районі пошкоджено скління приватного будинку.

Масованої атаки вночі зазнала Черкащина. Керівник ОВА Ігор Табурець повідомив, що сили ППО в межах регіону знищили 32 російських безпілотників.

«Минулось без травмованих. Звернень від населення щодо пошкодження майна наразі теж немає. Обстеження території триває», — додав він.

Нагадаємо, що під час відбиття ворожої атаки з повітря розбився літак F-16, пілот якого збив три повітряні цілі та працював по четвертій. Льотчик успішно катапультувався після того, як відвів літак далі від населенного пункту.

Фото зі сторінки Олега Кіпера

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