Ніжна і незламна: популярний гурт випустив потужний кліп (відео)

Популярний львівський етногурт YAGODY, який брав участь у нацвідборі на «Євробачення-2025», випустив масштабний кліп. Пісня «БрамаЯ», яку колектив представив на конкурсі, за словами співачок, музичний маніфест. А його головна ідея — сила, яка народжується з єдності, пам’яті й боротьби.

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— Ця пісня — про момент темряви, в якому народжується світло, — прокоментували вихід роботи учасниці гурту. — Про втрату, яка відкриває внутрішню силу. І про єдність, яка веде до перемоги.

Режисером відео став Дмитро Алабухін. Візуальний образ створював стиліст Максіміліан. Костюми героїнь поєднують середньовічні силуети та барокову розкіш. Вишукані сукні, прикраси ручної роботи та високі підбори контрастують із важкими металевими елементами.

Костюми героїнь поєднують середньовічні силуети та барокову розкіш

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— Це не просто стилізація, — підкреслив Максіміліан. — Це алегорія сили через жіночність. Витончені історичні сукні та прикраси поєднані з масивними обладунками — такою ми бачимо сучасну жінку: ніжну й незламну водночас.

Шанувальники у мережі відреагували на потужне відео у коментарях.

«Дівчата-воїни!!! — написали під кліпом. — Доньки незламного народу! Сила!»

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«Образи прямо круті! - поділилися враженням. — Чекала кліпу ще з нацвідбору, бо було цікаво, яким буде відеоряд, хоча у висновку не вистачило динаміки в відео для такої швидкої й ритмічної пісні».

Нагадаємо, український гурт «Циферблат» вийшов у гранд- фінал «Євробачення-2025».

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