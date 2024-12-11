Khayat та компанія: визначилися учасники Нацвідбору на «Євробачення-2025»
Україна візьме участь в Євробаченні-2025. Відомо, що 369 артистів виявили бажання поборотись за можливість представляти Україну на Євробаченні. Водночас лише 20 виконавців матимуть можливість це зробити. Про це йдеться на офіційній сторінці Євробачення в Україні.
Повний лонглист учасників Національного відбору на Євробачення-2025:
• BRYKULETS
• ENLEO
• FIЇNKA
• Future Culture
• GRISANA
• KHAYAT
• KRYLATA
• MOLODI
• MON FIA
• Ranrawi
• Starykova Hrystyna
• TESLENKO
• YAGODY
• Ziferblat
• Абіє
• «ДК Енергетик»
• Маша Кондратенко
• МУАЯД
• «Слухай Сашу»
• Влад Шериф
Зазначимо, раніше український гурт Ziferblat торік вже брав участь в Національному відборі й навіть посів друге місце з конкурсною піснею Place I Call Home. YAGODY теж були учасниками Нацвідбору-2024, тоді вони виконували пісню Tsunamia.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно були названі переможці дитячого «Євробачення-2024».
За результатами глядацького та експертного журі перемогу на дитячому «Євробаченні» отримав представник Грузії Андрія Путкарадзе з піснею «Моїй мамі». Вперше в історії участі нашої країни у конкурсі представник України посів третє місце та отримав «бронзу». На другому місті — співак з Португалії.42
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