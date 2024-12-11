Khayat та компанія: визначилися учасники Нацвідбору на «Євробачення-2025»

Україна візьме участь в Євробаченні-2025. Відомо, що 369 артистів виявили бажання поборотись за можливість представляти Україну на Євробаченні. Водночас лише 20 виконавців матимуть можливість це зробити. Про це йдеться на офіційній сторінці Євробачення в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Повний лонглист учасників Національного відбору на Євробачення-2025:

• BRYKULETS

• ENLEO

• FIЇNKA

• Future Culture

• GRISANA

• KHAYAT

• KRYLATA

• MOLODI

• MON FIA

• Ranrawi

• Starykova Hrystyna

• TESLENKO

• YAGODY

• Ziferblat

• Абіє

• «ДК Енергетик»

• Маша Кондратенко

• МУАЯД

• «Слухай Сашу»

• Влад Шериф

Зазначимо, раніше український гурт Ziferblat торік вже брав участь в Національному відборі й навіть посів друге місце з конкурсною піснею Place I Call Home. YAGODY теж були учасниками Нацвідбору-2024, тоді вони виконували пісню Tsunamia.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно були названі переможці дитячого «Євробачення-2024».

За результатами глядацького та експертного журі перемогу на дитячому «Євробаченні» отримав представник Грузії Андрія Путкарадзе з піснею «Моїй мамі». Вперше в історії участі нашої країни у конкурсі представник України посів третє місце та отримав «бронзу». На другому місті — співак з Португалії.

РЕКЛАМА

42

Читайте нас у Facebook